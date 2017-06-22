Железнодорожная авария в центре Москвы в районе Курского вокзала

На месте, работают спасатели. Что касается пострадавших, то на данный момент их двое, ранены не тяжело, сейчас им оказывают медицинскую помощь. По предварительной информации, поезд возле первого пути, это была электричка, отходил от пути, и одна колесная пара сошла от поезда, после чего на соседнем пути должен был проходить состав скоростного поезда “Стриж”, который подъезжал от Нижнего Новгорода, и вроде бы, по предварительной информации, поезд был пустой. И по касательной задел поезд, и, собственно, два вагона сейчас сошли с рельсов. Также сообщается, что “Стриж” был пустой. Что касается электрички, сейчас пока выясняется, но если только двое пострадавших, то, скорее всего, вагоны были пустые. Сейчас на месте работают несколько пожарных машин, проверяют сейчас территорию. Также есть несколько бригад скорой медицинской помощи.