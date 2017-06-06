В пятницу РЖД приняли участие в Дне привлечении внимания к железнодорожным переездам – на всех дорогах прошли мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, водителям раздавали листовки и сувениры, привлекали внимание разнообразными акциями, ударили по потенциальным нарушителям мотопробегом, запускали специальные агитпоезда. Кроме того, на сети РЖД на этой неделе завершилась акция “Внимание, дети!”, в течение месяца железнодорожники проводили в школах уроки безопасности, знакомили ребят с правилами поведения на транспортных объектах. Особое внимание уделили зацеперам – именно от зацепинга на магистралях часто гибнут подростки. К чему может привести опасное увлечение, в репортаже Юрия Костина.

Один из самых доступных и популярных видов транспорта в России – это, конечно, пригородные поезда, каждый день их выбирают сотни тысяч людей. Но среди абсолютного большинства есть группа людей, кто ездит не внутри вагона, а снаружи, – за последние 10 лет зацепинг среди молодежи стал настоящим мэйнстримом. Крыша, автосцепка и даже под вагоном – так выглядят их места в электричке. Чтобы стать звездой социальных сетей и получить свою дозу адреналина, зацеперы рискуют в каждой такой поездке, причем они уверены – с ними ничего не случится. Статистика же говорит об обратном.

Справка

За первый квартал года только в Центральном федеральном округе на железной дороге пострадали более 300 человек, 170 погибли. Среди тех, кто получает травмы, много зацеперов. Шанс выжить после падения с электрички ничтожно мал, в лучшем случае тяжелые травмы и инвалидность на всю жизнь, а при ударе током практически всегда летальный исход.

Яна ГЕТМАНОВА: Два года назад у меня погиб сын на электричке от удара током. Я была в шоке. Почему я не знаю ничего о том, что существуют подобные молодежные течения и насколько они травматичны? Первое желание открутить голову тем, кто к этому как-то причастен.

Диме было 14. Общительный парень, любимый сын. Его сердце остановилось на крыше электрички “Фрязино – Москва” после удара током в 3 тысячи вольт. движение зацеперов притягивает подростков, а порой и вовсе детей. Для неокрепших умов такие поездки что-то вроде развлечения, о последствиях никто не думает. По мнению психологов, в этом возрасте одна из потребностей подростоков принадлежность к группе, к какой-то компании. Специализированные паблики в социальных сетях, где все расскажут и объяснят, плюс широкое тиражирование роликов в сети лишь подливает масла в огонь.

-Получение определенных эмоций, преодоление некоторых, может быть, своих каких-то внутренних комплексов, проверить себя или почувствовать большую уверенность это может давать, либо какие-то определенные эмоции – некоторый драйв, связанный с опасностью, с риском.

У зацеперов есть и свои герои. Роман Громов – один из родоначальников движения в России, катается на зацепе почти 10 лет. В списке покоренных им поездов и скоростной “Сапсан”, свои поездки часто выкладывает в сеть – чем не пример для жаждущих экстрима подростков? О том, что дети смотря на эти подвиги и потом, пытаясь их повторить, погибают, он не думает, за его плечами почти 700 прыжков с парашютом и альпинистская подготовка. Громов подготовлен к экстремальным условиям.

Роман ГРОМОВ, зацепер: У меня были знакомые, которые травмировались или умирали, но это больше связано не с самим зацепингом, просто с тем, что в движение зацеперов приходили, в том числе люди, которые не всегда трезво отдавали себе отчет в безопасности и делали порой опасные вещи.

“Неотвратимость наказания – не верю” – вот его девиз. О том, что за езду вне поезда можно уже сегодня получить реальный срок или штраф в несколько сот тысяч рублей, он не верит. Муки совести за тех, кто последовал за ним и погиб, – “о чем вы?”.

Роман ГРОМОВ: Жирная какая-то дура прыгала по крыше, проломила деревянную скамейку и упала на токоприемник. Зачем она это делала?

Возможно, с такими лже-героями бороться станет легче – в апреле Совет Федерации принял поправки в закон об ужесточении уголовной ответственности для дебоширов на транспорте: за хулиганство, совершенное на борту самолета, поезда, автобуса и корабля, нарушителю будет грозить до 8 лет лишения свободы, для зацеперов предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Антон АЛЕКСЕЕВ, старший прокурор отдела Московской межрегиональной транспортной прокуратуры: Количество травмированных в 2016 году почти на 6 процентов ниже, чем количество травмированных в 2015 году. Надеемся, что после вступления в силу данного нового федерального закона количество травмированных граждан и количество хулиганских действий на транспорте будет значительно снижено.

Профилактические беседы в школах, рейды на станциях, социальная реклама, теперь еще и ужесточение закона. И последняя мера, по мнению экспертов, самая действующая – так, в Германии, где зацепинг еще 10 лет назад был популярен, штрафы подняли до 50 тысяч евро. желающих зацепиться за поезд сразу поубавилось, а без кумиров и подростки перестанут играть со смертью.