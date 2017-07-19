Ремонт жд путей ЦППК

На Московской магистрали идет активный ремонт пути. Где-то работа в самом разгаре, где-то уже заканчивается. В этом году усиленный текущий ремонт произведут на 25 остановочных пунктах, капитальный – на 6, а реконструкции и модернизации подвергнутся 4 станции.v

– В весенне-летний сезон железнодорожники стараются выполнить как можно больший объем ремонтных работ. Только в прошлом году ЦППК отремонтировала 52 пригородные платформы. Виды работ различные, от капитальных до косметических.

Роман ГОРЕЛОВ, начальник отдела обслуживания инфраструктуры ОАО “ЦППК”: Наш уклон сделан на то, чтобы отремонтировать станции и остановочные пункты с наибольшим пассажиропотоком, потому что в настоящий момент они уже устарели и не соответствуют тем стандартам, которые определены в компании в том году.

– Остановочный пункт “Депо” Курского направления. Здесь капитальный ремонт провели в прошлом году. Брусчатка, тактильная плитка и торцевой камень зарекомендовали себя хорошо, при перепаде температуры и обильных осадках новое покрытие не доставляет проблем при обслуживании. Эта платформа – островная, на ремонт подобных ей строителям требуется чуть больше времени.

Дмитрий МОРЕЕВ, начальник направления по инфраструктуре ОАО “ЦППК”: Средняя длина платформы у нас 264 метра. Если платформа береговая, она попроще, как в Подольске. Если островная, то она посложнее, потому что нет подъездов, нужно все устраивать: вывоз, ввоз, материалы строительные. Соответственно, где-то от, наверное, 4 месяцев и до года.

– В подмосковном Подольске ремонтные работы идут полным ходом. Здесь меняют покрытие, устанавливают малые архитектурные формы, реставрируют фасад вокзала – все с опережением графика, чтобы успеть к местному Дню города. Ускоренный темп никак не влияет на качество. Строители гарантируют, что обновленные платформы прослужат не менее 20 лет.

Дмитрий СЛЮСАРЕВ, заместитель главного инженера компании-подрядчика: На береговой платформе предусмотрена замена дефектных плит. Сейчас мы провели обследование, у нас сейчас по плану замена 30 плит, но в зависимости от того, когда мы будем вскрывать платформу, снимать асфальтное покрытие, возможно, будут еще плиты, которые подлежат замене, их будем менять тоже.

– Чтобы пассажирам было не так дискомфортно во время проведения ремонтных работ, ЦППК разместила на платформах 3D-граффити. Забавные персонажи помогают скоротать время в ожидании. Фото с ними получаются реалистичными и яркими. После реконструкции они останутся уже только на снимках.