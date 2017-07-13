Новые пути на Ярославском направлении железной дороги проложили под окнами частных жилых домов

По Редактор -
22:09
0
64
Новые пути на Ярославском направлении железной дороги проложили под окнами частных жилых домов
Новые пути на Ярославском направлении железной дороги проложили под окнами частных жилых домов

Жизнь под стук колес. Новые пути на Ярославском направлении железной дороги проложили буквально под окнами частных жилых домов. Постройки теперь трясутся при прохождении каждого состава. И вроде бы никто не спорит, развивать инфраструктуру нужно, но и строительные нормы никто не отменял. Что у железнодорожников с глазомером и как они ответили на письмо местных жителей?

– Так и живем.

– Ирина Соколова считает шаги от забора до железнодорожных путей.

– Девять, десять, одиннадцать, двенадцать.
– Семь с половиной метров. Жители Мамонтовки в последнее время стали много считать. 300 электричек, 50 пассажирских поездов, 40 товарных ежедневно проносятся мимо жилых домов.

– Ближайший поезд – вот его уже видно, он будет через две минуты.

– И так круглые сутки, семь дней в неделю. Проблема возникла не внезапно. Железная дорога Ярославского направления появилась тут более полувека назад. Но со временем параллельно стали прокладывать дополнительные пути. И вот наконец в этом году рельсы подобрались вплотную к домам. Жить тут стало невыносимо.

– По законам СанПиНа от крайнего рельса до жилых построек должно быть минимум 100 метров. Из них 50 процентов площади должно быть засажено деревьями. 50 метров – предполагается до сараев, гаражей. Ну а мы не подходим ни под то, ни под другое. У нас всего получается 7 метров.

– Несколько домов оказались фактически отрезаны от внешнего мира огромным забором.

– Приходится, да, идти через пути, смотреть по сторонам, чтобы электричка не сшибла. С той стороны если закроют забором железную дорогу, то сюда попасть будет фактически невозможно.

– Опасно стало находиться и в самих домах. С приближением очередного состава земля буквально уходит из-под ног. Фундамент разваливается на части. Соседи провели замеры.

Ирина СОКОЛОВА: В три часа ночи, когда идет большой товарный поезд, на довольно-таки большом расстоянии – 4,5 баллов по шкале Рихтера.

– Писали во все инстанции – получали отписки. Чиновники долго не могли разобраться, кому принадлежат участки рядом с железнодорожными путями.

– По документу проходит то, что собственностью является и земля, и часть дома, который… Существуют на них документы. Я не понимаю, в каком смысле эта собственность попала в собственность железнодорожных организаций.

– Ясность внес Ростехнадзор. После проверки выяснилось, что строительство путей велось незаконно, отсутствует проектная документация. Ведомство завело дело об административном правонарушении. Железнодорожники признали свою вину.

Ирина СОКОЛОВА: Я получила ответ непосредственно от РЖД, в котором мне просто принесли свои извинения и признали то, что да, у них была ошибки, каким-то образом они получили разрешение. Принесли свои извинения.

– И все. Дальше извинений дело не пошло. Руководство РЖД комментировать ситуацию не спешит. Соседи планируют добиваться справедливости в суде.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ