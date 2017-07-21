В Крыму ожидают снижения цен на бензин после ввода Керченского моста

Министерство топлива и энергетики Крыма прогнозирует значительное снижение цен на бензин на полуострове после ввода Керченского моста, который свяжет регион с материковой Россией. После окончания строительства моста эта составляющая отпадет и уже будет значительное удешевление топлива. Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Керченскому мосту планируется открыть где-то в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019. Сейчас цены на бензин в регионе колеблются, но они не намного выше, чем в среднем по России. На сегодняшний день средняя цена одного литра 92-го бензина в Крыму выше, чем среднероссийская, на 2,5 рубля и выше, чем в Краснодарском крае, на 1 рубль 29. 95-ый бензин выше в Крыму, чем в среднем по России, почти на 3 рубля и выше, чем в Краснодарском крае на 1 рубль. Дизельное топливо в России в Крыму отличается на 15 рублей и от Краснодара почти на 2 рубля, сказал представитель республиканского Минтопэнерго. Он полагает, что причиной высоких цен на бензин в Крыму является сложная логистика, при этом, по его мнению, о злоупотреблении и надуманном увеличении стоимости топлива нефтетрейдерами говорить нельзя. Он пояснил, что поставки топлива в Крым ведутся с территории России и отгрузки ведутся из Уфы и Астрахани. Еще одной причиной высоких цен на нефтепродукты в Крыму он назвал тот факт, что сегодня из-за санкций местные нефтетрейдеры не могут напрямую купить нефтепродукты у производителя, нефтетрейдеры покупают все через Санкт-Петербургскую международную товарную биржу. Также начальник управления указал на дорогие кредиты, которые привлекают крымские нефтетрейдеры для пополнения оборотных средств, так как они относятся к субъектам среднего бизнеса и не обладают большим запасом оборотных средств. Они привлекают кредиты в Крыму, где кредитные ресурсы гораздо дороже, чем в материковой России.