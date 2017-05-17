На Москву прольется лунный свет. Почти двести пятьдесят столичных зданий украсит архитектурно-художественная подсветка. Световой узор появится на храмах Патриаршего подворья в Зарядье, зданиях на Новой и Старой площадях. Благо, увидеть новую подсветку теперь не составляет труда: практически все провода убраны под землю. Кстати, по-новому в этом году засияют и шестнадцать мостов Московского центрального кольца. Ирина Баранова продолжит тему.

Древняя река посреди серой монументальности города – вид, от которого трудно отвести глаза. И нет романтичнее прогулок, чем прогулки вдоль воды. Набережными Москва богата. Одна из них, Якиманская, сегодня плохо просматривается сквозь лабиринты строительных ограждений. Там идут работы. Итогом станет широкая комфортная пешеходная зона.

Алексей БЕЛЯЕВ, первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта г. Москвы: Якиманская набережная будет являться такой связкой пешеходного трафика, который связывает Патриарший мост, выход непосредственно на Храм Христа Спасителя.

Схема движения здесь уже изменилась. Автомобилисты объезжают будущую прогулочную зону по соседним переулкам. Когда строительная техника уйдет из этих мест, взору откроется другая картина. Здесь непременно будут цветники, петляющие между ними велосипедисты, и москвичи найдут прохладу в тени лип и рябин. Всего тринадцать набережных обновятся этим летом. Берсеневская, Пречистенская, Москворецкая – здесь появится деревянный спуск к воде. Утонет в зелени Болотная набережная. Приятно будет и гулять, и ехать. Она откроется для движения. Но главная идея этой глобальной реконструкции – непрерывный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки от Воробьевых гор до самого Кремля.

– Мы будем бегать каждый день, изо дня в день!

Программа “Моя улица. Сезон 3-й” в разгаре. Даже когда падает снег или дождь хлещет, строители работу не прекращают. “Моя улица” придет в Китайгородский проезд и на Варварку. В этом сезоне Хохловка в программе реконструкции. А ведь семнадцать лет большую часть площади занимает заброшенный котлован. Собирались строить торговый центр, наткнулись на древнюю кладку стены Белого города.

– Я здесь родилась и живу в этом районе всю жизнь. Вот сколько я себя помню, вот это было всегда так.

Увидеть стены шестнадцатого века можно будет, сидя на ступеньках амфитеатра. На Тверском бульваре под девизом “Чистое небо” подрядчики спрятали под землю тринадцать километров проводов.

Антон БАЗАНОВ, представитель компании-подрядчика: Мы уже выполнили большую часть, больше 90, наверное, процентов, по кабельной канализации. Сейчас активно ведется мощение улиц, то есть мы укладываем гранитную плитку, устанавливаем новый бордюр.

В одной упряжке со строителями и озеленителями – осветители. Сейчас взялись они за МЦК. Три недели идет монтаж светильников на историческом здании станции Канатчиково. Дело тонкое, результат должны оценить пассажиры столичных “Ласточек”. На их пути уже десятки подсвеченных объектов.

– Вы знаете, какой точно будет результат или он всегда неожиданный?

Дмитрий НУЖДИН, мастер участка компании-генподрядчика: Нет, в основном знаем, какой будет результат. Ну конечно, часто удивляемся сами, красота какая.

Правильно подобранный свет творит чудеса. Подчеркнет достоинства, придаст таинственности. Может даже сделать воздушным тяжелую металлическую конструкцию. Именно этого добиваются специалисты в случае с железнодорожным мостом через Варшавское шоссе.

Ольга КОЛОБОВА, исполнительный директор компании-генподрядчика: Чтобы приборы светили именно в том направлении, в котором нужно. Чтобы, не дай бог, не слепили машинистов поездов. И то, что я видела на тестировании, на самом деле мне очень понравилось. Такое ощущение, что ты попадает в какую-то сказку.

Пассажиры МЦК здесь замысел осветителей разглядят едва ли. Зато для автомобилистов это повод посмотреть на город по-новому. А к осени таких поводов будет более восьми десятков – столько адресов изменится к лучшему уже к концу лета.