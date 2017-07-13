Х5 Ритейл Групп начала использовать новейшие газодизельные автопоезда

Бизнес и экология могут удачно сосуществовать, пример такого успешного сотрудничества показала компания “Х5 Ритейл Групп”, решив использовать новейшие газодизельные автопоезда.

– В год экологии признание получили экологически чистые продукты, теперь доставлять их будут без вреда для окружающей среды – “КамАЗ” и “Х5 Ритейл Групп” подписали соглашение о поставке 100 тягачей и полуприцепов с газодизельными двигателями класса “Евро 5”.

Тимур ПАРШИКОВ, директор по транспорту X5 Retail Group: Для нас это действительно важное соглашение, и очень важно, что это газодизельная техника позволит нашей компании экономить затраты на перевозку, полностью соответствовать экологическим стандартам “Евро 5”.

– Речь идет о поставке в обслуживании особой комплектации автопоездов – вредные выбросы газодизельных моторов, установленных на грузовики, снижены на 90 процентов. Для компании, которая управляет магазинами “Пятерочка”, супермаркетами “Перекресток”, гипермаркетами “Карувель” в 53 регионах страны, это очень важно. Эксплуатация машин с газодизельными силовыми установками выгода и с экономической точки зрения.

Сергей АФАНАСЬЕВ, заместитель генерального директора ПАО “КамАЗ”: Мы газовая страна, для нас очень важно потребление газа, то есть это удобнее с экономической точки зрения, но и, конечно, выбросы всех вредных веществ, таких, как СО2, NOX, твердых частиц, они все уменьшаются.

– До конца этого года “Х5 Ритейл Групп” увеличит долю экологически чистых автопоездов на 10 процентов, а уже в 2018 все грузовики в автопарке ритейлера будут экологического класса “Евро 4” и выше.