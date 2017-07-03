Завод имени Горького планирует создать новое производство комплектующих для кораблей

В Зеленодольске завод имени Горького, который входит в АК “Барс”, планирует создать новое производство комплектующих для кораблей. Объем инвестиций составит до 15 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Ренат Мистахов на 8-м Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Новое производство будет строиться на новой площадке, будет внедрено развитие роботизации, достаточно большой объем инвестиций – от 10 до 15 миллиардов рублей. В ходе военно-морского салона в Петербурге холдинг АК “Барс” и Зеленодольский завод подписали соглашение с Центром технологий, судостроения и судоремонта и Крыловским центром. Зеленодольский завод намерен увеличить долю внутреннего производства от винта до системы управления собственного производства. Сегодня доля собственного производства Зеленодольского завода судостроения колеблется от 10 до 15 процентов. Есть план увеличить до 40 процентов производственную долю внутри корабля. Речь идет об изготовлении валов, редукторов, винтов и системы управления кораблем.