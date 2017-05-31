Национальный реестр специалистов в области строительства

Создание Национального реестра специалистов в области строительства должно быть завершено 1 июля. Такие радужные прогнозы специалисты делали еще год назад. Накануне министру строительства Михаилу Меню озвучили реальное положение вещей. Пока поступило только 5 тысяч заявлений вместо ожидаемых 200, но откладывать на потом подачу документов у строителей уже не получится. Татьяна Суворова продолжит тему.

Самому главному строителю России, министру Михаилу Меню накануне демонстрировали всю изнанку создания Нацреестра. Здесь принимают документы, тут их проверяют, а вот здесь хранят дубликаты. Отныне, уверен министр, исчезнут долгострои и некачественные работы.

Михаил МЕНЬ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: Появляется наконец-то ответственность конкретных абсолютно лиц, которые ставят подпись свою на соответствующих документах, когда выдается разрешение на строительство, когда, самое главное, вводится объект в эксплуатацию, то все понимают то, что такой-то человек с конкретной абсолютно фамилией, поставивший подпись, несет ответственность за во многом безопасность зданий и сооружений.

Национальный реестр принимает всех строителей, чей стаж работы не менее 10 лет, есть высшее образование и работодатель состоит в саморегулируемой организации. Подать документы можно и лично, и почтой, так удобнее регионам. Правда, не всех из них торопятся.

– Вот один регион-аутсайдер. Ноль – это количество заявлений, которые мы получили. Тамбовская – 54 заявления, Калининград – 4. Тыва – 0. Ненецкий автономный округ – 0.

С губернаторами этих регионов будет серьезный разговор. Министр проведет личный селектор с каждым. Не ускорятся – лишатся лицензии на работу.

Михаил МЕНЬ: Это, скорее всего, конечно, русский авось, потому что люди думают, что они 30 или 29 июня сдадут свои документы и уже 1 июля у них будет на руках соответствующий документ, подтверждающий включение в Национальный реестр своих специалистов. Это не так.

В “Национальном объединении строителей” – компании, ответственной за создание реестра, бума подачи заявлений ожидают в середине июня. Еще неделю назад сюда ежедневно поступало 50 заявлений – теперь 500. Среди поданных заявлений есть и те, которые в работу не примут, уже зафиксировано 200 отказов: у кого-то не хватает стажа, чей-то диплом вызывает сомнения или не подходит специальность.

Ольга МИЛЕНТЬЕВА, эксперт по нормотворчеству строительной компании: У нас выдвинули компании 6 очень высококвалифицированных специалистов, у которых есть и стаж работы инженерами, и все как положено. Но единственное, у них образование – военный строительный институт. И в перечне специальностей, которых 280, эти специальности не входят.

Перечень специальностей в Ассоциации строителей обещают доработать до конца этого года. Внесенные в реестр автоматически попадают в категорию так называемых элитных строителей.

Андрей МОЛЧАНОВ, президент ассоциации “Национальное объединение строителей”: Они автоматически становятся как бы на другой качественный уровень. Сегодня у нас там, условно говоря, купил вчера диплом, в 90-м году, в переходе – вот ты и строитель, пошел, работаешь, да, и конкурируешь действительно со специалистом. Сегодня таких специалистов уже не будет, скажем так, с дипломами из перехода, и уровень, и в том числе оплата труда данных специалистов однозначно вырастет, то есть они будут в прямом смысле слова на вес золота.

Те, кто не успел до 1 июля, выполнять подрядные работы больше не смогут, то есть строительство будет остановлено, но прием заявлений продолжится.