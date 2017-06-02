Состояние казны и бюджетное правило в рамках Международного экономического форума

Одну из дискуссий в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге посвятили состоянию казны и бюджетному правилу. По оценкам главы Министерства энергетики Александра Новака, в этом году бюджет может пополниться минимум на триллионов рублей сверх плана при текущих ценах на нефть. С января по май страна каждый месяц получала по 100 миллиардов, цитирует чиновника ТАСС, и эта сумма распределяется между госбюджетом и компаниями, но большую часть доходов получает казна с учетом действия прогрессивной шкалы налогов. Министр напомнил о последних договоренностях в Вене с нефтедобывающими странами о продлении сокращения сроков добычи сырья и подтвердил, что квоты для наших компаний меняться не будут. В свою очередь, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что цена отсечения для направления допдоходов в Резервный фонд может составить 45 долларов за баррель без рисков для финансовой стабильности. Смягчение бюджетного правила с нынешних 40 до 45 долларов, по его словам, дает полпроцента дополнительных расходов ВВП или 460 миллиардов рублей – это позволит про финансировать инфраструктуру школ и университетов, чтобы двинуться в промышленную революцию. Между тем, ни финансовое ведомство, ни Минэкономразвития не считают целесообразным повышать цену отсечении в новом бюджетном правиле.