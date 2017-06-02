Сделать российские компании узнаваемым по всему миру брендом – такая задача по развитию национального бренда накануне озвучена на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в рамках сессии “Сделано в России”. Такие бренды, как “Калашников”, “Росатом” и “КамАЗ” хорошо знают иностранцы, это преимущество нужно использовать, полагает гендиректор “Российского экспортного центра” Петр Фрадков. Между тем, выбрать бренд и разрекламировать его недостаточно, убежден тульский губернатор Александр Дюмин, – нужно вести работу над повышением качества и использовать господдержку и на федеральном, и на местном уровнях. Со своей стороны, Минпромторг сообщил о готовности предоставить “Российскому экспортному центру” субсидию в 370 миллионов рублей на создание и продвижение бренда “Сделано в России”. Часть денег планируют использовать для проведения маркетинговых исследований, позиционирования российских товаров на международных рынках. С начала года более 460 российских компаний подали заявки на участие в проекте “Made in Russia”, 30 компаний уже начинают производство.