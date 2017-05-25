Российские власти пытаются надавить на официальную Ригу из-за ее позиции по проекту “Северный поток” через РЖД

Об этом говорится в публикации “Рейтер”. Агентство утверждает: компания постепенно отказывается перевозить грузы в Латвию, объем поставок упал почти на 90 процентов. Такие данные журналистам предоставили источники в логистических фирмах. Упали перевозки металлов, угля и нефтепродуктов, а значит, что незагруженными останутся морские гавани Рига и Вентспилс. Источники “Рейтер” говорят, что решение политическое, власти Латвии поддерживают противников проекта “Северный поток 2” – Украину, Белоруссию, Чехию и Словакию, то есть те страны, которые зарабатывают на транзите российского топлива в Европу. “Северный поток 2” позволит поставлять еще больше газа напрямую из России в Германию. В РЖД на запрос “Рейтер” ответили, что не вводили ограничения, а запросы на транспортировку грузов компания утверждает в зависимости от собственной выгоды.