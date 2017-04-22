Прием карт “Мир” торговыми предприятиями страны станет обязательным с 1 октября

По Сафонов Сергей -
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Прием карт
Прием карт "Мир" торговыми предприятиями страны станет обязательным с 1 октября

Прием картМирторговыми предприятиями страны станет обязательным с 1 октября, к этому сроку торговосервисные предприятия с оборотом более 40 миллионов рублей должны будут иметь все необходимые технические средства. ГД во втором чтении приняла изменения в законы о национальной платежной системе и о защите прав потребителей, направленные на совершенствование требований к организации функционирования платежных систем. Помимо обязательного прием картМир“, поправки предполагают оформление, как минимум, одной такой карты для пенсионеров без платы за выпуск и обслуживание. Председатель правления Национального платежного совета Алма Абаева назвала решение о переносе сроков приема карт щадящим для малой розницы. По ее словам, предприятия с боротом всего от 40 миллионов относятся к мелкому бизнесу, которому нужно задействовать больше времени для приобретения необходимых техсредств для приема карт.

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Сафонов Сергей

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