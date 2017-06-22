Новый стандарт сортировки банкнот и датчик вечности купюр

ЦБ готовит единый стандарт сортировки банкнот и работает совместно с Гознаком над созданием датчика вечности купюр, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Он пояснил, что сам факт приобретения счетно-сортировального оборудования еще не гарантирует его эффективное использование. Для этого и нужен единый стандарт. По словам Лунтовского, необходимость обработки наличных, в частности, вызвана большой долей ветхих купюр. ЦБ, начиная с 2015 года, мониторит качество сортировки банкнот, показателем качества этой сортировки является доля ветхих банкнот в пачках с годными купюрами, эта доля не должна превышать 10 процентов, тем временем она находится на уровне, превышающем и 20 процентов, этот показатель последнее время не снижается. По словам Лунтовского, общее обветшание банкнот в обращении облегчает злоумышленникам сбыт поддельных денежных знаков.