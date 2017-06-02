Лето обещает стать богатым на форумы. Уже в восьмой раз на следующей неделе с 5 по 7 июня в московских Сокольниках будет работать международный ПЛАС – форум “Дистанционные сервисы и мобильные решения, карты и платежи”. Он соберет более 1200 представителей банков, платежных систем, а также розничных сетей и рынка электронной коммерции. Организаторы уже проанонсировали несколько интересных выступлений – в частности, Виктор Долостов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов намерен рассказать о платежах как о социально значимых услугах. Проблему использования в России блокчейн-технологии и криптовалют затронет Дмитрий Мариничев из “Агентства стратегических инициатив”, а Михаил Дайсин, директор Управления по развитию финансовых технологий Ulmart поможет взглянуть на финансовые и платежные сервисы глазами российского ритейла. Кроме того, уже по традиции в рамках пласфорума будут обсуждаться вопросы угрозы безопасности в банковском секторе, в том числе противодействие кибератакам.