Макроэкономические прогнозы Максима Орешкина

Целый ряд макроэкономических выкладок в интервью “России 24” представил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В частности, по его словам, уже в мае будет достигнут целевой показатель по инфляции в 4 процента, хотя более низкому показателю помешает ослабление рубля, которое ожидается в летние месяцы. Как отрадный факт министр охарактеризовал восстановление инвестиционной и потребительской активности в стране. На 25 процентов с начала года вырос импорт товаров из дальнего зарубежья, оборот наших авиалиний по заграничным направлениям показывает 30-процентный прирост к уровню прошлого года, что можно расценивать как увеличение импорта услуг. Минэкономики сохраняет прогноз по валютному курсу: при текущих ценах на нефть доллар может оказаться выше 60 рублей. Влияние на валютный рынок будет оказывать, с одной стороны, ухудшение платежного баланса, с другой стороны, снижение процентных ставок, пояснил Орешкин.