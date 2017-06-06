Как повысить эффективность региональных и всемирных институтов?

Панельная сессия “Формирование инфраструктуры для Евразии будущего”

Все банки развития пытаются ориентироваться на лучшие проекты, а остальные отклоняют. Сейчас есть много институтов: Всемирный банк, Евразийский банк развития. Есть и организации в рамках ШОС. Господин Ван говорил о том, что нужны управленческие навыки по компетенции. Как эти региональные всемирные институты должны более эффективно координировать свою деятельность? Каким образом стоит повысить эффективность?

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ: На вас возложили ответственность за поиск ответов на эти вопросы, а вы очень умело перекладываете их на нас. Китайские философы учат, что у любого проекта есть четыре уровня решения: оперативный, тактический, стратегический и политический. Вот дорогой Дирк нас призывает решить все вопросы внедрением новых технологий перемещения грузов. Это важно, но это только один из локальных инструментов, которые могут несколько улучшить региональную экономику и добавить комфорта в жизни людей. Я просто хотел, чтобы мы уходили отсюда сегодня с определенным ответом на вопрос. И здесь я хотел поддержать профессора Вана: кто и как будет стыковать в рабочем порядке проекты, которые в рамках концепции “Шелкового пути”, в рамках стыковки Евроазиатского экономического союза, ШОС, АСЕАН будут реализовываться в ближайшие десятки лет? Кто и как возьмет на себя ответственность за разумное, а порой, может быть, и неразумное растрачивание колоссальных сумм? И кто будет оценивать эффективность этого? Есть другие вопросы: кто будет наднациональным координатором проекта? Потому что господин Келимбетом и господин Якунин сказали, что если в 2013 году многие эксперты говорили, что это прокитайский проект, то сегодня он становится глобальным, мировым и на самом деле объединяющим не только в политическом плане. Еще десятки новых “кто?” и “как?”. Поэтому, господин Ли, все-таки ответственность с вас никто не снимает. И за результат обсуждения, и за реализацию проекта “Один пояс – один путь”. Но при этом также давайте разведем как минимум на эти четыре этажа: оперативный – наверное, это технологии, в том числе локального уровня; тактический, стратегический и политика. Через тридцать лет – давайте задумаемся – каким будет проект соединения евроазиатских задач с “Одним поясом” пояса “Шелкового пути”. И наверное, тогда ШОС уже будет интеграционным объединением, и АСЕАН будет играть еще более весомую роль в регионе. Вот взгляните через тридцать лет и ответьте нам. Мы уйдем с этим знанием более вооруженными.