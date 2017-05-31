Гости Петербургского международного экономического форума

Бизнес–туристы становятся все более требовательными, и нужно сделать так, чтобы бизнесмен, посетив Петербург, захотел приехать сюда снова уже с семьей, считает представитель Северо–Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев. В интервью ТАСС он отметил, что деловые туристы более требовательны к комфорту в отелях, для них важна эргономика, доступная связь, удобно оборудованные розетки, наличие места для компьютера в номерах. Кроме того, более взыскательной становится гастрономическая составляющая деловых визитов, и бизнес–туристы, как и обычные путешественники, по словам специалиста, ждут блюда, отвечающие их требованиям персональной диеты. И если вегетарианцы, опрошенные в ходе турпоездок, отмечали, что в Петербурге они не испытывают проблем с питанием, то с такими позициями, как еда для людей с безлактозной или безглютеновой диеты, туристический Петербург еще в самом начале пути. Добавлю, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме ожидают около 12 тысяч участников из 130 стран. Официально форум стартует 1 июня и продлится до 3–го числа, но мероприятия в рамках его программы начнутся уже 31 мая.