Во многом ближайшая ЭКСПО-2017 будет предтечей и презентацией финансового центра в Астане, который должен быть, наверное, по замыслу казахстанских коллег, интегрирован в концепцию “Один пояс – один путь”. Но совсем недавно создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Китай имеет там громадную долю, 100 миллиардов долларов. Совсем недавно создан фонд “Шелкового пути”, куда Китай вложил 40 миллиардов долларов. Совсем недавно Госбанк развития Китай сказал о том, что он дополняет поддержку программ “Шелкового пути” 113 миллиардами долларов, а Президент Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин в своем постановочном, фундаментальном выступлении на форуме высокого уровня обозначил примерно еще 100 миллиардов, которые будут дополнены. Во-первых, их мало иметь, эти деньги. Надо уметь их точно тратить, чтобы потом не было проблем с эксплуатацией инфраструктуры, чтобы хватало денег на то, чтобы она не ветшала с прогнозом на десятилетия, и так далее. Но господин Ван говорил о том, как достичь всего этого. А я хочу дополнить этот вопрос: кто это должен делать и кто это будет делать? Кто будет рассчитывать, кто будет связывать и учитывать интересы различных участников проекта, в том числе интеграции ЕврАзЭС, “Шелковый путь”, ШОС и асеан. Какой алгоритм предлагается? Сегодня, наверное, ожидания экспертов более высокие, чем ответы на эти вопросы. Господин Ли, помогите их найти – вы лично за это отвечаете.