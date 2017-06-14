Эксперты оценили состояние основателей и владельцев холдинга “Мираторг”

“Форбс” оценивает состояние Александра и Виктора Линника в 750 миллионов долларов у каждого. На братьев-близнецов, основателей и владельцев холдинга “Мираторг”, приходится 1,5 миллиарда. По оценке аналитического центра “Эксперт”, “Мираторг” был крупнейшей агрокомпанией России уже в 2015 году. По итогам прошлого года он увеличил выручку еще на четверть, до 120 миллиардов рублей. Пятью годами ранее выручка составляла всего лишь 38 миллиардов. Компания стала одним из крупнейших инвесторов в российское сельское хозяйство. По собственным оценкам “Мираторга”, объем инвестиций холдинга на территории России превышает 160 миллиардов рублей. Большая часть этих средств – свыше 60 миллиардов рублей – была вложена в развитие производства свинины. Практически аналогичная сумма пошла на проект по высококачественной говядине.

А ведь компания начинала свою деятельность в середине 90-х годов прошлого века как импортер мяса и молочных продуктов. После дефолта 1998 года “Мираторгу” удалось получить эксклюзивное право на импорт в Россию мясной продукции крупнейших производителей Бразилии и Южной Америки – компаний “Садия” и “Минерва”. В начале 2000-х братья Линники приняли решение развивать российское производство, и им сопутствовал успех. Все началось с создания зерновой компании и проектов по свиноводству в Белгородской области. Затем холдинг стал развивать направление по выращиванию птицы, а в 2010 году был запущен крупнейший в России проект по производству говядины. Сейчас “Мираторг” является одним из крупнейших производителей мяса в стране и крупнейшим отечественным производителем свинины и говядины. Компания поставила на российский рынок в прошлом году 62 тысячи тонн говядины, и в текущем холдинг планирует нарастить этот показатель еще на 13 тысяч тонн.

“Мираторг” готов попробовать себя в производстве ягнятины и готов побороться за место на молочном рынке.