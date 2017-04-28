Белоруссия и Россия создают условия для функционирования единого рынка газа

По Сафонов Сергей -
18:45
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Белоруссия и Россия создают условия для функционирования единого рынка газа
Белоруссия и Россия создают условия для функционирования единого рынка газа

Белоруссия и Россия до конца мая должны выработать принципиальные подходы по созданию базовых условий формирования и функционирования единого рынка газа. Если принципы функционирования единого рынка газа с Россией будут согласованы, то этот документ в начале 2019 года будет предложен партнерам по Евразийскому экономическому союзу – Казахстану, Киргизстану и Армении, чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок. И если вдруг по каким-то причинам они не захотят участвовать, тогда рынок будет создан на двоих – Россию и Беларусь. По словам вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко, до 15 мая должны пройти переговоры на эту тему на уровне заместителей министров энергетики двух стран, до конца мая запланировано провести встречу вице-премьеров.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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