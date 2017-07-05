Аудиторам не понравилась отчетность «УралСиба»

По результатам аудита страховой компании “Уралсиб” “БДО Юникон” заявило, что отчетность организации за прошлый год по российским стандартам не отражает достоверно финансовое положение страховщика с учетом состава и структуры его активов, которые принимаются в покрытие страховых резервов, а также объема собственных средств, не выполняет компания и требование к размеру маржи платежеспособности. Сейчас страховая группа переводит активы в более ликвидные инструменты, что, как ожидается, позволит в среднесрочной перспективе решить вышеперечисленные проблемы. В прошлом году, как известно, страховая группа “Уралсиб” вошла в периметр сделки по санации банка “Уралсиб” Владимиром Коганом, и летом ЦБ приостановил лицензию компании на ОСАГО, которая в первом полугодии составляла около 40 процентов ее портфеля, а в сентябре 2016-го страховщик прекратил продажу полисов КАСКО физическим лицам.