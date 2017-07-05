Аудиторам не понравилась отчетность «УралСиба»

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Аудиторам не понравилась отчетность «УралСиба»
Аудиторам не понравилась отчетность «УралСиба»

По результатам аудита страховой компании “Уралсиб” “БДО Юникон” заявило, что отчетность организации за прошлый год по российским стандартам не отражает достоверно финансовое положение страховщика с учетом состава и структуры его активов, которые принимаются в покрытие страховых резервов, а также объема собственных средств, не выполняет компания и требование к размеру маржи платежеспособности. Сейчас страховая группа переводит активы в более ликвидные инструменты, что, как ожидается, позволит в среднесрочной перспективе решить вышеперечисленные проблемы. В прошлом году, как известно, страховая группа “Уралсиб” вошла в периметр сделки по санации банка “Уралсиб” Владимиром Коганом, и летом ЦБ приостановил лицензию компании на ОСАГО, которая в первом полугодии составляла около 40 процентов ее портфеля, а в сентябре 2016-го страховщик прекратил продажу полисов КАСКО физическим лицам.

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Редактор
Редактор

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