Интервью с Олегом Кожемяко, губернатором Сахалинской области на Санкт-Петербургском экономическом форуме

Олег КОЖЕМЯКО: Одна из важнейших задач – это встреча с премьер-министром Республики Индия господином Моди. И безусловно, у нас установлены хорошие отношения с Индией, мы партнеры – и в нефтегазовом секторе, и в угледобыче. Причем эти направления расширяются сотрудничества, идет увеличение объемов по добыче угля. Ну и компания ONGC Videsh Ltd, она является партнером в консорциуме “Сахалин-1” с долей 20 процентов. Общий объём по “Сахалин-1” – 88 миллионов тонн, поэтому это выгодно российской стороне и индийской. У нас много проектов перспективных по развитию нефтегазового сектора и угольной промышленности.

– Ну вот сейчас все говорят об активной интеграции Дальнего Востока России вообще в экономические процессы Азиатско-Тихоокеанского региона. И я как знаю, здесь речь не только об Индии идет.

Олег КОЖЕМЯКО: Ну, наш ближайший, конечно, партнер – это Япония. И у нас недавно, буквально вчера, состоялись рабочие встречи со специальным советником премьер-министра Японии господином Хасэгавой – это советник премьер-министра Абэ – где была большая бизнес-миссия с представителями правительства Японии, представителями бизнес-кругов. Мы разговаривали о совместном использовании Южных Курил в рамках договоренности между Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ и в декабре, и в апреле этого года. Япония предложила тридцать четыре пункта по развитию и совместной деятельности на Курильских островах. Мы со своей стороны приготовили такие же адекватные предложения. И в конце июня – в начале июля большая бизнес-группа прибудет на Курильские острова с тем, чтобы на месте отрабатывать возможности и совместной деятельности в вопросах аквакультуры, рыболовства, медицины, в вопросах экологии, в вопросах энергетики, дорожной и транспортной инфраструктуры, гостиничного бизнеса. Это все интересно японскому бизнесу, это интересно нашему бизнесу. Поэтому будет большая совместная работа, которая, я надеюсь, выльется в совместные проекты.

– А когда уже можно ожидать таких представительных делегаций из Японии на Курильских островах и на Сахалине в частности?

Олег КОЖЕМЯКО: Первая такая делегация планируется на 27 июня – 1 июля.

– То есть уже в ближайшее время.

Олег КОЖЕМЯКО: Да, с посещением всех наших южных островов. И там будут представлены представители всех видов бизнеса, которые прописаны в соглашении. Это представители рыболовства, и медицины, представители и горнорудной промышленности, экологии, гостиничного, ресторанного бизнеса, что тоже интересно, даже сервисных всевозможных компаний, розничная торговля. Все, что сегодня интересно и выгодно России и японским бизнесменам. Там есть большое поле деятельности для сотрудничества. Мы разговаривали с нашими представителями бизнеса, они заинтересованы и в японском оборудовании, в японских технологиях, в совместных проектах, в вопросах реализации своей продукции в Японию. Поэтому я думаю, что будет ряд проектов, которые будут успешны и, безусловно, дадут преимущества и для развития Южных Курил, и будут выгодны России и Японии.

– Интерес японских инвесторов к совместной хозяйственной деятельности на территории Южных Курил – он давно, в принципе, проявлялся. Можно было находить… Я же сам там был несколько раз. Можно было находить японские товары, в частности вы говорили про розничную торговлю. А к чему сейчас есть особый такой интерес у японских инвесторов?

Олег КОЖЕМЯКО: Вы знаете, это все происходило посредством представителей сахалинских компаний. Напрямую Япония в Южные Курилы не вкладывалась и прямые поставки не вела.

– Ну, географическая близость сказывается.

Олег КОЖЕМЯКО: Хотя географическая близость, вы сами знаете, там буквально несколько километров до ближайших японских портов между, скажем, Кунаширом и Немуром. Немур – это буквально 18-20 километров. Но сегодня, после того как руководители наших государств договорились о совместном использовании, о той работе, которая будет выгодна и России, и Японии, сегодня есть действительно интерес и в поставке товаров розничных, и в вопросах особенно рыболовства, аквакультуры, морекультуры, где у Японии накоплен богатейший опыт.

– И у нас тоже.

Олег КОЖЕМЯКО: И у нас тоже. Тем более у нас практически одна вода, одни климатические условия. Поэтому я думаю, что он будет совместно использован. У нас по рыбоводству, по Южным Курилам, по Кунаширу тоже прекрасные есть проекты, которые сегодня уже работают. И они могут быть такими топовыми, стоящими на высоком международном уровне по своим технологиям. А кое-где даже и передовые. Поэтому думаю, что вот эти направления, конечно, интересны, потому что часть рыбопродукции могла поставляться в Японию, часть могла перерабатываться, поставляться в Россию. Вопросы, конечно, экологии. Это утилизация твердых бытовых отходов, утилизация и переработка рыбных отходов – это тоже вопросы, которые актуальны для Южных Курил и вообще в целом для Сахалина. Конечно, вопрос телемедицины, диагностики, особенно по онкологическим заболеваниям – то, что сегодня предлагает японская сторона, – для нас сегодня очень важны. Ну и гостиничный, ресторанный бизнес. Мы все уважаем японскую кухню, они уважают русскую кухню. Поэтому они сегодня готовы открывать небольшие и рестораны, небольшие гостиницы с традиционными банями онсэн, используя как раз термальные источники. Это как раз энергетика на возобновляемых источниках энергии – солнечная и геотермальная, где у Японии есть уже, накоплен хороший опыт, в том числе и ветровая. Поэтому эти все проекты имеют под собой реальную основу. Они интересны российской стороне, они интересны и Японии. И я думаю, что от этого выиграют два государства, выиграет население, которое живет на Курильских островах. Поэтому мы с удовольствием примем эту делегацию, покажем все свои возможности. И думаю, что найдем общие точки соприкосновении и реализации.

– То есть, если я правильно понимаю, пока это все существует в фазе такого меморандума, что все заинтересованы и все готовы работать.

Олег КОЖЕМЯКО: Вы знаете, уже даже, может быть, не на фазе меморандума. Помимо меморандума, есть уже конкретные направления, есть конкретные бизнес-проекты. Есть представители российской и японской стороны, участвующие в этих бизнес-проектах. И наша задача – с тем, чтобы они провели совместную встречу, исследовали те возможности, которые сегодня есть, по Южным Курилам, те предложения, которые поступают с японской стороны, далее уже начали входить в практическую плоскость осуществления этих проектов.

– Ну вот еще один аспект как раз инвестиционной привлекательности любого региона, это туризм и развитие туризма. Вот на Сахалине, как мы знаем, зимой, в частности, можно приехать покататься на лыжах – и на горных, и на беговых. Летом также это замечательная природа.

Олег КОЖЕМЯКО: И рыбалка.

– Источники и рыбалка в том числе. Вот как здесь развивается гостиничный бизнес, например, в частности. Ну и туристический сектор.

Олег КОЖЕМЯКО: Вы знаете, мы серьезное внимание уделяем именно туристическому направлению. У нас создана Территория опережающего развития “Горный воздух”, где основной ключевой момент, конечно, это зимний вид отдыха. Это, как вы правильно сказали, горные лыжи, беговые лыжи. И мы сегодня осваиваем каждый год по новой горе. Это дополнительно в этом году будет открыто порядка 20 километров новых горнолыжных трасс, два больших будут поставлены подъемника с тем, чтобы туристам было интересно. Соответственно, мы сейчас работаем над тем, чтобы была создана инфраструктура. Это и гостиницы, и общественное питание. И мы предлагаем хорошие условия для гостиничного бизнеса. Это недорогие кредиты, недорогие условия вхождения в этот гостиничный бизнес, где в пределах от 30 до 50 процентов – это средства инвесторов, остальные мы предоставляем из Корпорации развития, причем под очень льготный процент. Это отсутствие какого-либо вида налогов в течение пяти лет, которые администрируются со стороны области – налог на имущество, налог на землю, налог на прибыль. Ну и, безусловно, это инженерная инфраструктура, которую область берет на себя, для того чтобы облегчить как раз участие бизнеса в этих проектах. Поэтому думаю, что именно 2017-2018 год – это уже оформление непосредственно “Горного воздуха” с точки зрения как раз гостиничной инфраструктуры. Там появятся и новые кафе, и новые рестораны, новые гостиницы. Будет обновлена входная группа. Но это будет уже похожим на первые черты европейского курорта. Мы очень плотно сотрудничаем с “Роза Хутор”, учимся у них. Иногда приглашаем специалистов для того, чтобы они нам подсказывали по тем направлениям, которые они уже прошли. Ну и, безусловно, мы видим увеличение потока туристов. Мы также в этом отношении очень хорошо идем в развитие спорта, строим сейчас биатлонный комплекс, где уже в зиму 2018 года наши спортсмены, надеюсь, примут участие в подготовке к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. У нас будет создана и горная подготовка по различным направлениям и лыжно-биатлонный комплекс. Поэтому все условия для зимнего вида, включая в том числе великолепную рыбалку, у нас предусмотрены. Ну а летом, вы сами знаете, что это и морские прогулки. Строится также очень крупный на Дальнем Востоке, наверное, один из самых крупных – аквапарк на 38 тысяч квадратных метров с различными видами бассейнов, с горками. Японские компании уже сейчас приступили к строительству бань онсэн в Южно-Сахалинске. Поэтому думаю, что это направление, мы видим перспективы и, в общем-то, делаем все, чтобы привлечь и наши компании, российские, для участие, и также иностранные.

КОРР.: Это, конечно, с туристической точки зрения, так вот очень перспективно для этнокультурного туризма в частности. И наверняка малым народностям Сахалина тоже этот проект будет достаточно интересен с экономической точки зрения. Вот здесь, конечно, один из главных вопросов, это транспортная доступность между центрально-европейской частью России и Дальним Востоком, Сахалином в частности. Либо все-таки рассчитываете в основном на туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Дальнего Востока России?

Олег КОЖЕМЯКО: Вы знаете, мы сейчас продумали меры – те, которые туристическим компаниям помогают удешевить стоимость билетов между городами Дальнего Востока.

– Субсидиарные?

Олег КОЖЕМЯКО: Да. На одну треть мы тем компаниям, которые работают через компании-операторы сахалинские, мы действительно для туристов удешевляем билеты. И такую программу мы приняли. Вместе с тем, у нас по сезонам для определенных категорий населений и “Аэрофлот” предлагает достаточно гибкие цены, гибкую стоимость билетов. Также для посещения Курил, несмотря на высокую стоимость билетов, у нас также предусмотрены. С одной стороны, и “Аврора” предоставляет скидки, с другой стороны правительство Сахалинской области для компаний-операторов она также предоставляет скидки. Ну и у нас сейчас в программе находится строительство двух круизных судов грузопассажирских, которые тоже будут таким серьезным элементом транспортной доступности для выхода на Курильские острова. Это и морское путешествие, и осмотр. Поэтому думаю, что эти направления дадут возможность нам больше поднять туристический потенциал. И также мы рассматриваем возможности организации чартерных рейсов из городов Дальнего Востока на Курилы. Думаю, что это тоже будет очень востребовано. И в этом году мы попробуем такие рейсы сделать.