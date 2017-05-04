Еврооблигации российских компаний пользуются повышенным спросом на рынке.

Какие компании удалось разместить удачно в последнее время?

“Фосагро” и “РусАл”, накануне разместился “Металлоинвест”. Итак, минувший апрель стал для российских эмитентов одним из самых удачных месяцев за последние три с половиной года. Как сообщает “КоммерсантЪ”, отечественные компании разместили еврооблигации почти на 5 миллиардов долларов, это почти на миллиард больше, чем в марте, и в 2,5 раза выше апрельских показателей прошлого года. Основными покупателями евробондов выступают иностранные компании, на долю российских инвесторов приходится всего пятая часть от общих вложений. При этом эксперты отмечают, что интерес к еврооблигациям растет в континентальной Европе, хотя снижается в Америке. По словам аналитиков, спрос на ценные бумаги российских эмитентов обеспечивает высокая доходность и при этом надежность. Кстати, накануне успешно прошло размещение евробондов компании “Металлоинвест”, обладающей вторым по величине в мире разведанными запасами железной руды. Облигации на 800 миллионов долларов приобрели более ста инвесторов, ставка купонного дохода составила 4,85 процента, погашение назначено на 2024 год. Наибольший интерес к бумагам “Металлоинвеста” проявили инвесторы из континентальной Европы, на их долю пришлась треть размещения. Российские игроки купили примерно столько же, Великобритании досталась почти четверть евробондов, американским инвесторам – 11 процентов, оставшиеся 8 у компаний из Азии и других регионов.