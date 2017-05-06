Интервью с Виктором Сахонековом обслуживание и модернизация ЦППК

С вами затронем серьезную тему, это пассажирская инфраструктура, которая в ведении Центральной пригородной пассажирской компании находится. Это непосредственно, я так понимаю, платформы, переходы какие-то и так далее. Вот насколько я знаю, у вас разработаны несколько направлений, программ по ремонту и реконструкции именно инфраструктуры, которая в ведении вашей компании.

Виктор САХОНЕНКОВ, начальник отдела управления проектами Управления капитального строительства ОАО “Центральная ППК”: С 2015 года Центральная ППК приняла на себя обязательства по текущему содержанию и обслуживанию пассажирской инфраструктуры. Это свыше полутора тысяч станций, на которых в районе двух с половиной тысяч платформ. Программы разделены на текущий и капитальный ремонт и на реконструкцию. В рамках реконструкции это инвестиционная программа, которая рассчитана с 2015-го по 2024 год, реализовывает 65 станций, на которых 98 платформ будут приведены в надлежащее состояние.

То есть это и обслуживание – это одно направление, и непосредственно модернизация – это другая статья, скажем так, да?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да.

Непосредственно в вашем ведении какие вопросы?

Дмитрий ПАНКИН, заместитель начальника отдела обслуживания инфраструктуры ОАО “Центральная ППК”: Вопросы капитального ремонта, текущего ремонта и текущего обслуживания.

На данный момент, если определить фронт работ, что первостепенное, первоочередное? И что будет делаться последовательно?

Дмитрий ПАНКИН: Для нас все первоочередное. Потому что комфорт пассажиров зависит от состояния инфраструктуры пассажирских обустройств. Соответственно, у нас разработаны программы уже на этот год и на 2018-й по капитальному ремонту. Разработана программа текущего ремонта на 2017 год, утверждена, работаем по ней. Уже выполняются работы на четырех станциях и остановочных пунктов. Текущим содержанием мы поддерживаем все пассажирские обустройства, которые переданы в рамках договора аренды ЦППК. Это уборка у нас, к летним пассажирским перевозкам у нас утверждены мероприятия со сроком исполнения до 30 мая. Туда входит, в эти мероприятия, ямочный ремонт – не всей пассажирской платформы, а локально; покраска пассажирских обустройств: ограждения, навесы; нанесение полосы безопасности, габаритных разметок, а также помывка пригородной инфраструктуры – именно турникетных павильонов, визуальной информации.

Как часто вообще ведется такая работа? Я имею в виду уборка, вот вы говорите – помывка, нанесение специальной разметки. Как часто это делается?

Дмитрий ПАНКИН: Покраска пассажирских обустройств, нанесение – в основном это у нас в теплое время года, потому что зимой, к сожалению, это невозможно сделать. А помывка – по мере необходимости. В основном это раз в неделю, это обязательно.

То есть – есть некий график все равно?

Дмитрий ПАНКИН: Да, у нас есть категорийность остановочных пунктов, где определено распоряжением ОАО “РЖД” количество необходимых мероприятий по приведению в санитарное состояние пассажирских обустройств.

Виктор, а ваш фронт работ определите и обозначьте.

Виктор САХОНЕНКОВ: Мы занимаемся модернизацией платформ. Это включает в себя замену конструктива, замену асфальтового покрытия на брусчатку с укладкой тактильной плитки для слабовидящих пассажиров. Это навесы новые, погодные модули также, визуальная информация для пассажиров. Замена освещения на светодиодное, более нового поколения.

Материалы, которые сегодня используются? Есть такое понятие, мы в этой студии обсуждали. У нас и по Московскому центральному кольцу, когда мы говорили, что сроки компании ограничены, что надо за короткий срок срочно сдать платформу или какой-то переход, – часто могут сказаться на качестве работ. Как вы проводите, как вы контролируете эти работы, кто выполняет их? Какие материалы? С кем вы сотрудничаете?

Виктор САХОНЕНКОВ: Материалы закупает у нас подрядная организация. Разрабатывается проект на модернизацию станции, который согласовывается и утверждается со всеми причастными службами РЖД, также у нас в компании. После чего разрабатывается проект производства работ, получается акт допуска, разрешение на работы. После чего строители выходят на строительно-монтажные работы. Если есть необходимость в строительстве временной деревянной плаформы для того, чтобы на время строительно-монтажных работ пассажиры осуществляли посадку-высадку с временной деревянной платформы, сначала строится она, вводится в эксплуатацию, принимается в эксплуатацию. После чего пассажиропоток переводится на временную деревянную платформу. И уже строители начинают демонтаж железобетонной платформы. После демонтажа начинается монтаж. Это фундаментные блоки, плиты, краевые балки, гидроизоляция, сухая смесь – а на нее укладывается брусчатка с тактильной плиткой. Устанавливается светодиодное освещение, навесы.

Какие-то лавочки, наверное.

Виктор САХОНЕНКОВ: Лавочки, да. МАФы устанавливаются, урны, лавочки на платформах. По количеству – определяется также категорийностью станций количество МАФов.

Естественно, вы все это делаете исходя из нормативов и требований, которые сегодня предъявляются к инфраструктуре в данном сегменте перевозок, я так понимаю?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да, конечно.

А по времени одна платформа, ремонт вот такой сколько занимает в среднем?

Виктор САХОНЕНКОВ: Ну, по-разному. В среднем четытре-пять месяцев.

Там же наверняка еще влияет, что станцию все-таки вы не закрываете, платформу вы не закрывается, пассажиропоток сохраняется. Это, с одной стороны…

Виктор САХОНЕНКОВ: Увеличивает срок строительно-монтажных работ, потому что строителям приходится работать в ночные или дневные технологические окна, которые длятся от трех до шести часов – в зависимости от направления, в зависимости, какие окна даются на проведение этих работ.

Если отметить ключевые сегодня платформы, станции, где вы ведете работы, вы можете перечислить, назвать их – которые запланированы на этот год, на летний период, на ближайшее время?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да. В этом году у нас запланированы семь станций на модернизацию. Это тринадцать платформ: “Чкаловская”, “33-й километр”, “Бахчеванджи”, “Трикотажная”, “Алабино”, “Виноградово”…

То есть фронт работ, в общем, приличный, если учитывать, что мы с вами обозначили сроки и какая работа проводится. И то, что эти станции не закрываются.

Виктор САХОНЕНКОВ: Да, эта работа будет выполнена до конца 2017 года. То есть эта работа на год запланирована. Также в нашей программе мы установим двенадцать модульных туалетов на станциях также для пассажиров, с доступностью для маломобильных групп населения.

Что значит “модульные”? Это туалет, который можно увозить?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да, это передвижной туалет с тремя кабинками: мужской, женский и для маломобильных групп населения.

Кстати, маломобильные группы населения – это отдельная категория. Вы говорите, что делается тактильная плитка специальная, еще какие-то пандусы. Это же тоже сегодня, наверное, надо все оборудовать?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да, модернизация. Делаем пандусы для доступа маломобильных групп населения.

Дмитрий, если говорить о вашей работе, ключевые станции, которые сегодня для вас определены, с какими сложностями вы сталкиваетесь?

Дмитрий ПАНКИН: Ну, сложности у нас такие, что мы в рамках капитального и текущего ремонта не можем построить временную деревянную платформу. Мы производим работы без закрытия остановочного пункта для посадки и высадки, работаем в технологические окна. Основные виды работ мы проводим в технологические окна, это в основном в ночное время. В дневное время – два-три часа у нас есть, мы стараемся успевать. Для каждого остановочного пункта у нас устанавливаются сроки индивидуально, в зависимости от вида пассажирской платформы: потому что необходим подвоз материала. Если это островная платформа, это значительно увеличивает срок работ.

“Островная” – это та, которая отрезана с двух сторон железнодорожными путями? Скажем, от дороги или от площади какой-то?

Дмитрий ПАНКИН: Да. С береговой платформой намного проще, потому что можно всегда с берега подвезти материал.

Если говорить о характере работ, может быть, тоже опишете вкратце, как это происходит? Мы по характеру работ с Виктором обсудили их фронт. Как у вас это делается?

Дмитрий ПАНКИН: При капитальном ремонте у нас меняется конструктив не весь, это предусмотрено нормативными документами. Выбираются дефектные, самые дефектные блоки и плиты перекрытия, меняется асфальтовое покрытие в зависимости от категории или на асфальт также, или на брусчатку. В границах города Москвы у нас есть концепция, как пример – остановочный пункт Карачарово: меняем ограждения, устанавливаем светодиодное освещение при необходимости – потому что не все остановочные пункты возможно оборудовать светодиодным освещением, в зависимости от категории опять же. Меняются сходы, ремонтируются навесы и билетные кассы, которые имеются на данном остановочном пункте.

Скажите, а мосты, вот эти переходы, чтобы попасть на островные платформы, это же тоже в вашем ведении? Или какая-то часть не относится к вам? Поясните тем, кто не знает об этом.

Виктор САХОНЕНКОВ: Компании переданы только пассажирские платформы, билетные кассы и часть вокзалов – это залы ожидания. Мосты, туннели в компанию не переданы.

Я предлагаю нам прерваться и посмотреть небольшой видеоматериал в продолжение нашего разговора. А потом обсудим дальше нашу тему.

Репортаж

КОРР.: Порядка 1 миллиарда рублей на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры, такую сумму руководство Центральной пригородной пассажирской компании озвучило еще в конце декабря 2016 года, тем самым подтвердив, что продолжит и будет обновлять пассажирские платформы и остановочные пункты на своем полигоне. Строители укладывают новую брусчатку на платформах, обустраивают тактильные указатели и меняют станционные ограждения, обновляют билетные кассы и сходы с платформ.

Юрий НИКУЛИЧЕВ, руководитель проектов управления и капитального строительства ОАО “Центральная ППК”: В рамках проведения модернизация будут выполнены работы по замене конструктивных элементов, фундаментов и плит перекрытия платформы, будет выполнена замена асфальтобетонного покрытия на покрытие из брусчатки с устройством полосы безопасности из тактильной плитки для слабовидящих групп населения.

КОРР.: В компании говорят, что такая масштабная модернизация стала возможной благодаря долгосрочному контракту и, в частности, заключенному между ЦППК и регионами: правительствами Москвы, Московской, Калужской, Рязанской и Владимирской областей. Чтобы привлечь пассажиров и повысить качество услуг, ЦППК продолжает обновлять и парк поездов. В 2016 году было приобретено двадцать составов, а в 2017-м планируют чуть больше. Это новые электрички производства ДМЗ и просторные пригородные поезда “Иволги”, модель ЭГ-2ТВ, созданные на Тверском вагонзаводе. Они очень нужны, ведь в январе-марте 2017 года только одними экспрессами “Центральной ППК” было перевезено более 8 миллионов человек, что на 9 процентов больше, чем с первом квартале прошлого года. Показатели растут в том числе и благодаря комплексной работе переводчика.

Скажите, а когда происходит какая-то очередная работа, вы информируете пассажиров? Вы передаете свои данные в диспетчерскую или каким-то образом эта справочная информация появляется? Чтобы люди понимали и планировали свое время, исходя из того, что им придется какое-то время потратить, чтобы пройти какие-то ограждения, чтобы обезопасить их на платформе. Вы как-то информируете?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да, на объекте вешаются информационные щиты: кто заказчик, кто подрядчик и сроки проведения работ. Также, когда переводим платформы на временную деревянную платформу, пассажиров – громкоговорящая связь. В поездах и на платформах посредством громкоговорящей связи пассажирам объявляют, что на той или иной станции проводятся ремонтные работы. И они будут учитывать это при нахождении на той или иной станции, где проводятся строительно-монтажные работы.

Я бы еще вот о чем хотел у вас спросить. С компаниями, с которыми вы работаете, у вас есть какие-то договоры? Там подрядчики, я имею в виду. И опять же, строительные организации и, с другой стороны, клининговые, как их называют. Вот скажите об этих взаимоотношениях.

Виктор САХОНЕНКОВ: Проводится конкретная закупка. Объявляется конкурс на тот или иной вид работ для определения подрядной организации, которая будет проводить эти работы. И договор заключается с победителем конкурса.

У вас такая же история получается?

Дмитрий ПАНКИН: Да.

А большое количество именно у вас партнеров, кто с вами выполняет все эти манипуляции, все эти работы, которые мы сегодня обсуждаем?

Виктор САХОНЕНКОВ: Достаточное количество для того, чтобы обеспечить работы на всем полигоне деятельности ЦППК.

Расскажите о материалах, которые применяются. Какие-то, может быть, инновационные решения сегодня внедряются благодаря той программе, которую вы реализуете? Вы уже упоминали освещение светодиодное. Наверняка это некое энергосбережение. Наверное, еще что-то, какие-то материалы, которые, может быть, антивандальные какие-то, какое-то оборудование применяется?

Виктор САХОНЕНКОВ: Да, как вы сказали, это новое светодиодное освещение. Это краевые балки – они с антискользящим покрытием, для пассажиров, которые выходят с поезда, чтобы не поскальзывались. Также делаются сходы из просечного листа и пандусы: это для того, чтобы снег не накапливался на ступеньках и на пандусе, а сквозь ячейки проходил вниз.

Очень такие важные детали, которые, мне кажется, удлиняют жизнь инфраструктуры. Дольше служит она, если какие-то такие моменты продуманы. Я правильно говорю?

Виктор САХОНЕНКОВ: Правильно.

Я знаю, что в 2016 году компанией внедрены и установлены единые стандарты для пассажирской инфраструктуры. Расскажите, что это такое?

Дмитрий ПАНКИН: Как мы уже отмечали, остановочный пункт Карачарово – это эталонный остановочный пункт. Он был приведен к этой концепции самый первый. И на основании этого эталона начали проводить усиленный текущий ремонт. Концепция подразумевает, как мы уже говорили, применение инновационного материала: это сходы железобетонные меняются на сходы из вытяжного просечного листа, который обеспечивает в зимний период антискользящее покрытие, что создает более комфортное передвижение по станции. Платформа приведена к более приятному взгляду, в плане эстетического вида.

Есть ли у этих станций, о чем мы говорим, единые стандарты? Есть ли какие-то особые требования, которые прописаны? Ну, я не знаю, должен быть только такой материал, размер или длина этого участка должна не превышать столько-то сантиметров или метров…

Дмитрий ПАНКИН: Да, это все оговаривается нормативными документами как у РЖД, так и СНИПами. Мы используем их непосредственно в работе.

Эти стандарты, которые внедрены и реализуются, они вас как-то контролируют? Вы контактируете с головной компанией? Я имею в виду ОАО “РЖД”, как-то с ними решаете эти вопросы?

Дмитрий ПАНКИН: Обязательно. Все новшества, которые инициирует компания, согласовываются в обязательном порядке с ОАО “РЖД”.

Я неспроста несколько раз произносил “антивандальные”, поскольку пригородная инфраструктура больше всего страдает от таких действий, когда подвижной состав забрасывается камнями, повреждается. Но ведь есть и такие хулиганы, которые на плаформах ломают те же самые урны, выкорчевывают лавочки, стойки объявлений, где расписание фиксируется. Все это разбивают, разрисовывают, краской какой-то покрывают. Вот вы учитываете, когда проводите ремонт и реконструкцию, вы учитываете эту негативную сторону, и каким образом?

Дмитрий ПАНКИН: В обязательном порядке учитываем, так как вандальные действия в последнее время, за последние годы, увеличилось их количество. Урны и скамейки у нас выполнены из более прочного материала. Ну конечно, все можно сломать, не все так просто. Но это позволяет уменьшить количество случаев. Когда производится замена ограждения, также применяются ограждения из протяжного, вытяжного листа.

Вот когда изрисованы стены или, опять же, стенды, табло, как бороться с этой краской? Это тоже некое обслуживание. Это же надо каким-то образом стереть, убрать – и при этом чтобы общий вид… Ну, он все равно будет поврежден, искажен каким-то образом. Все равно будут следы оставаться.

Дмитрий ПАНКИН: В основном мы используем сертифицированные моющие средства, которые со временем так же идут в ногу – как и баллончики с краской. И стараемся применять новейшие сертифицированные средства для удаления этих надписей и посторонних изображений.

Скажите, какой регламент уборки в летний период?

Дмитрий ПАНКИН: Все зависит от категории остановочного пункта. Интенсивная – это категория А, – убираются постоянно. Проводится сухая уборка, в здании вокзала или турникетного павильона – влажная уборка. В весенний и ближе к осеннему периоду проводится полностью помывка билетных касс. Если она выполнена из материалов, которые не подлежат покраске, это сэндвич-панелями обшиты или какими-то декоративными изделиями, по категории B также проводится уборка постоянно и все те же самые виды работ. Категории D и C, они убираются по мере необходимости, но не реже чем один раз в сутки. Один-два раза в сутки.

Если говорить по категориям, А – примеры приведите.

Дмитрий ПАНКИН: Ну, это, в основном, максимальный пассажиропоток, как станции железнодорожные, очень загруженные такие даже. Там проводятся все эти необходимые мероприятия, чтобы поддерживать ее в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Мы говорим о полигоне на территории Москвы и Московской области, или мы говорим и о тех регионах, куда ходят электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании?

Дмитрий ПАНКИН: Да, мы говорим о полигоне в целом. И Владимирской, и Брянской, и Калужской.

То есть обслуживанием вы занимаетесь и на территории этих регионов?

Дмитрий ПАНКИН: Да.

Там наверняка происходит у вас взаимосвязь уже и с местными властями, и с местными компаниями какими-то, да? Вы тоже с ними сотрудничаете, я так понимаю?

Дмитрий ПАНКИН: Да, мы непосредственно с администрациями муниципальных образований сотрудничаем. Также наши представители непосредственно на местах с регионами отделения дороги взаимодействуют, в тесном сотрудничестве. Тем самым мы стараемся поддерживать комфортные условия для пассажиров.

Ну что ж, Дмитрий, Виктор, очень много работы, конечно же, и планов у вас, тем более что это не только ограничивается этим годом, но и в 2018-м работы. Поэтому, конечно, вам хочется пожелать успехов. Ну и, конечно, приходите к нам в студию, рассказывайте о том, что еще вы будете делать или уже сделали. Спасибо огромное.