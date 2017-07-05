Поезд “Восток – Запад”, участок третьего пересадочного контура от Рубцовской набережной до Нижней Масловки, планируют запустить через два года. Строители начали проходить тоннель, который свяжет Басманный район с Преображенским.

– С брызгами шампанского и под аплодисменты тоннельно-проходческий щит отправили в тяжелый и ответственный путь. Эта громадина по имени Наталья должна преодолеть расстояние в два с половиной километра и прорубить левый перегонный тоннель от стадиона “Металлург” в Басманном районе в сторону строящейся станции Стромынка. “Наталья” – боец уже опытный, ее строители даже наградили четырьмя звездами – по числу проходов в Москве. Ранее шит прорубал тоннели на Калининско-Солнцевской и Сокольнической ветках метро. Это только кажется, что “Наталья” стоит на месте. На самом деле ее скорость по подземным меркам достаточно высокая: в день она проходит по восемь метров.

Сергей ЖУКОВ, генеральный директор компании-подрядчика: Приблизительно будет около четырех-пяти месяцев, это первый участок. Ну и приблизительно шесть-семь месяцев – это второй участок. Особых каких-то проблем в этой ситуации не видим, все в штатном режиме. Гидрогеология понятна, грунты тоже понятны.

– На глубине 24 метров “Наталью” ожидают смешанные, местами насыщенные водой грунты и сухие известняки. Также механизированный комплекс должен пересечь Яузу. Тоннель, возводимый “Натальей”, станет частью северо-восточного отрезка Третьего пересадочного контура. На нем появится шесть станций. Запустить участок от Рубцовской до Нижней Масловки планируют к 2019-му. Годом ранее, как обещают, поезда поедут от Авиамоторной до Лефортова.

Юрий ПЕТРУНИН, заместитель директора по строительству компании-подрядчика: Протяженность участка около 12 километров. Работы развернуты практически на всех строительных площадках северо-восточного участка. Активно ведется вынос инженерных коммуникаций на станциях Авиамоторная, станции Лефортово, станция Рубцовская. Начато устройство ограждающих конструкций на станции Стромынка.

– А к 2020 году вблизи станции Рубцовская появится крупный транспортно-пересадочный узел – с парковками, жилым комплексом и торговым центром. В плане 75-метровый пешеходный мост через реку Яузу, который свяжет существующие кварталы.

Дмитрий ИВАНОВ, директор по развитию транспортно-пересадочных узлов: Сейчас можно перейти. Но для того, чтобы пересесть на действующую станцию Электрозаводская, необходимо проделать более 500 метров, пройти по пешеходным тротуарам.

– Третий пересадочный контур – это 61 километр пути и 31 станция. С его открытием лишний раз ехать в центр до Кольцевой не придется: экономия около получаса при каждой поездке. Также большое кольцо соединит все радиальные ветки подземки и будет пересекаться с МЦК и пригородными электричками.

Мы 2019 годом понимаем, что поедем полностью с Рассказовки, с Калининско-Солнцевской линии, с запада доедем до ТПК, значит, до Петровского парка, дальше Нижняя Масловка. И с Нижней Масловки соединимся с Нижегородской. С Нижегородской уйдем на Некрасовку. То есть у нас это будет самая длинная ветка метро, и она полноценно свяжет напрямую запад с востоком.

– Уже в этом году поезда должны поехать по северо-западному отрезку ТПК: от “Делового центра” до “Петровского парка”. Полностью замкнуть кольцо обещают к 2020 году.