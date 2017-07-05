Участок третьего пересадочного контура от Рубцовской набережной до Нижней Масловки, планируют запустить через два года

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Участок третьего пересадочного контура от Рубцовской набережной до Нижней Масловки, планируют запустить через два года
Участок третьего пересадочного контура от Рубцовской набережной до Нижней Масловки, планируют запустить через два года

Поезд “Восток – Запад”, участок третьего пересадочного контура от Рубцовской набережной до Нижней Масловки, планируют запустить через два года. Строители начали проходить тоннель, который свяжет Басманный район с Преображенским.

– С брызгами шампанского и под аплодисменты тоннельно-проходческий щит отправили в тяжелый и ответственный путь. Эта громадина по имени Наталья должна преодолеть расстояние в два с половиной километра и прорубить левый перегонный тоннель от стадиона “Металлург” в Басманном районе в сторону строящейся станции Стромынка. “Наталья” – боец уже опытный, ее строители даже наградили четырьмя звездами – по числу проходов в Москве. Ранее шит прорубал тоннели на Калининско-Солнцевской и Сокольнической ветках метро. Это только кажется, что “Наталья” стоит на месте. На самом деле ее скорость по подземным меркам достаточно высокая: в день она проходит по восемь метров.

Сергей ЖУКОВ, генеральный директор компании-подрядчика: Приблизительно будет около четырех-пяти месяцев, это первый участок. Ну и приблизительно шесть-семь месяцев – это второй участок. Особых каких-то проблем в этой ситуации не видим, все в штатном режиме. Гидрогеология понятна, грунты тоже понятны.

– На глубине 24 метров “Наталью” ожидают смешанные, местами насыщенные водой грунты и сухие известняки. Также механизированный комплекс должен пересечь Яузу. Тоннель, возводимый “Натальей”, станет частью северо-восточного отрезка Третьего пересадочного контура. На нем появится шесть станций. Запустить участок от Рубцовской до Нижней Масловки планируют к 2019-му. Годом ранее, как обещают, поезда поедут от Авиамоторной до Лефортова.

Юрий ПЕТРУНИН, заместитель директора по строительству компании-подрядчика: Протяженность участка около 12 километров. Работы развернуты практически на всех строительных площадках северо-восточного участка. Активно ведется вынос инженерных коммуникаций на станциях Авиамоторная, станции Лефортово, станция Рубцовская. Начато устройство ограждающих конструкций на станции Стромынка.

– А к 2020 году вблизи станции Рубцовская появится крупный транспортно-пересадочный узел – с парковками, жилым комплексом и торговым центром. В плане 75-метровый пешеходный мост через реку Яузу, который свяжет существующие кварталы.

Дмитрий ИВАНОВ, директор по развитию транспортно-пересадочных узлов: Сейчас можно перейти. Но для того, чтобы пересесть на действующую станцию Электрозаводская, необходимо проделать более 500 метров, пройти по пешеходным тротуарам.

– Третий пересадочный контур – это 61 километр пути и 31 станция. С его открытием лишний раз ехать в центр до Кольцевой не придется: экономия около получаса при каждой поездке. Также большое кольцо соединит все радиальные ветки подземки и будет пересекаться с МЦК и пригородными электричками.

Мы 2019 годом понимаем, что поедем полностью с Рассказовки, с Калининско-Солнцевской линии, с запада доедем до ТПК, значит, до Петровского парка, дальше Нижняя Масловка. И с Нижней Масловки соединимся с Нижегородской. С Нижегородской уйдем на Некрасовку. То есть у нас это будет самая длинная ветка метро, и она полноценно свяжет напрямую запад с востоком.

– Уже в этом году поезда должны поехать по северо-западному отрезку ТПК: от “Делового центра” до “Петровского парка”. Полностью замкнуть кольцо обещают к 2020 году.

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Редактор
Редактор

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