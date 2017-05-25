Обеспечение безопасности на транспорте – одна из главных задач полицейских столичного региона

Ежедневно десятки патрулей выходят в дежурство, в том числе и в пригородных электричках.

Телефон, а эти монеты?

– Деньги я ему дал и монеты.

Андрея Казаченко и его напарника полицейские задержали на Белорусском вокзале за мелкую кражу. Подозреваемый уверяет: он не воровал, а якобы купил телефон у прохожего за рубли и сувенирные монеты.

Ими можно телефоны покупать?

– Не то что покупать – люди просто берут для коллекции, для сувениров.

Потерпевший Андрей Малинин дает показания этажом выше, в кабинете начальника дознания. Рассказывает: подошли двое, познакомились, а когда он отвлекся, выхватили мобильный и убежали.

Андрей МАЛИНИН, потерпевший: Он мне никакие монеты не предлагал. Это он говорит, что он дал мне 80 монет, 10, второй говорит, 20 монет, потом 15 тысяч – они вообще говорят все разное.

– Проводится дознание, очные ставки будут проведены, будут выяснены все обстоятельства. Есть свидетели того, что телефон был вырван, а не передан.

Проверяют и записи камер видеонаблюдения. Работают преступники по старинке – хватают ценности и дают деру. Очевидно, на улицах эта схема все еще актуальна.

Вокзалы и электрички издавна являются излюбленными местами, где орудуют преступники всех мастей. Действуют в основном нагло и в открытую. И, судя по всему, их даже не пугает то, что вся эта территория оснащена десятками камер видеонаблюдения, которые можно оперативно посмотреть в линейном отделе полиции.

В дежурной части нам рассказали: для их системы видеонаблюдения была разработана специальная программа.

Валерий БЕРЕСНЕВ, начальник ЛО МВД России на станции “Москва-Белорусская”: Программа была установлена практически на все вокзалы города Москвы, выведена в дежурную часть полиции для более быстрого реагирования на сообщения о преступлении.

В этой программе можно разглядеть все уголки Белорусского вокзала, подвалы, этажи, улицы и платформы. Записи хранятся месяц, но инциденты иногда происходят и в самих электричках. Линейные сотрудники полиции регулярно патрулируют поезда, особенно в дачный сезон, проверяют документы и устраняют нарушения, такие как незаконная торговля, курение, распитие спиртных напитков, драки. А иногда, чтобы избежать, к примеру, ограблений, приходится даже будить уснувших пассажиров. А камеры наблюдения есть и в вагонах электропоездов. Зная об этом, злоумышленники реже идут на преступления.