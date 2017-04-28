Новый Jeep Wrangler 2017 года

Появившиеся в сети шпионские снимки дорожных испытаний прототипа грузовой версии внедорожника Jeep Wrangler наконец–то пролили свет на долгожданную новинку. Хотя информация по–прежнему держится производителями в секрете, внешний вид и некоторые слухи уже дошли до автомобильной интернет общественности.

Закамуфлированный во время тестов маскировочным чехлом джип не мог скрыть ни мощную грузовую платформу, ни более обтекаемый, аэродинамический кузов, способный значительно снизить энергопотребление, за который ратуют современные экологические нормы и концерн Fiat Chrysler Automobiles, выпускающий автомобили под маркой Jeep.

Предполагается, что рамная конструкция в пикапе сохранится, а количество алюминиевых сплавов в кузовных панелях значительно увеличится. А это позволит снизить массу автомобиля, что положительным образом отразится на его динамике.

Известно, что и силовой агрегат тоже будет модифицирован. Ожидается, что к традиционному шестицилиндровому двигателю добавится бензиновая “четверка” с турбонаддувом и четырехцилиндровый турбодизель. Предполагают также и наличие гибридной силовой установки. Точной технической информации по конкретным силовым установкам в пикапе JeepWrangler нет, но уже ясно, что внедорожник будет полноприводным, и в нем будут использованы следующие коробки передач:

6 – ступенчатая механическая

– 8 – ступенчатая автоматика .

По предварительным данным, выпуск Jeep Wrangler нового поколения начнется уже с середины 2017 года, тогда же начнут производить и линейку пикапов.