Новая эстакада между Боровским и Минским шоссе

Эстакада вместо шлагбаума. В Переделкине открылся путепровод, который избавил водителей от необходимости простаивать в ожидании поезда. Пропускная способность дороги между Боровским и Минским шоссе увеличилась в несколько раз. Это очередной этап большой программы по строительству новых железнодорожных переездов.

Эстакада их связала. Путепровод через железную дорогу в Переделкине соединил Минское и Боровское шоссе. Это один из самых сложных участков Киевского направления железной дороги. Чтобы пересечь его, раньше автомобилистам приходилось стоять в многокилометровых заторах на переезде.

– По часу стояли.

– Ну почему, по полчаса. Шесть электричек подряд проезжало.

– Мучились ужасно. В сад ребенка возим, по полтора-два часа в одну сторону стояли на переезде каждое утро.

Теперь у очереди к шлагбауму есть быстрая альтернатива. Но кто-то пока по привычке едет по старому пути и снова встает у светофора.

– Пролетел, да, как баран, тоже, вижу, все сюда поворачивают, я понимаю, ну по привычке, когда каждый день ездите.

Уже просто на автомате свернули?

– Конечно. Хотя так ждали ее, так ждали эту эстакаду.

Для автомобилистов открыто по полосе в каждую сторону. 227 метров над железной дорогой и километры новых подъездных путей. Без труда проехать здесь можно будет в любую погоду и летом, и зимой.

Алексей БОБРОВ, генеральный директор подрядной организации: При температуре отрицательной менее определенного градуса срабатывают датчики, и на дорогу выбрасывается антигололедный реагент. Не совсем обычной формы из-за того, что здесь было проблематично сделать прямую эстакаду.

Новой магистрали водители уже дали свое название – “Подкова на счастье”. Именно такой формы соорудили путепровод из-за особенностей этой территории: с одной стороны оживленная магистраль, с другой – храм. Работать приходилось и в сжатые сроки, так чтобы не прерывать движение поездов.

Петр АКСЕНОВ, первый заместитель руководителя Департамента строительства г. Москвы: Мы не останавливали движение железной дороги, мы делали через железную дорогу надвижку эстакады, то есть применяли современный метод строительства таких мостовых сооружений через железную дорогу.

Такие же работы уже завершают на 2 загруженных участках Киевского направления. Эстакады над переездами строят в Кокошкино и Крекшино, параллельно появляются и еще 2 путепровода – Богородицкий и Южнопортовый.

Сергей СОБЯНИН: За прошедшее время с 2014 года шесть переездов уже построено и шесть будет запущено в этом году.

Киевское железнодорожное направление разгрузится уже летом, в июле жители ближайших населенных пунктов смогут промчаться по эстакадам в Крекшино и Кокошкино, остальные строящиеся магистрали поедут к концу года.