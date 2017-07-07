В столице идут последние приготовления перед открытием магистрали через улицы Элеваторная, Подольских Курсантов и Красного Маяка. Главный элемент проекта – эстакада над путями Павелецкого направления. В самое ближайшее время она станет доступна для автотранспорта. Теперь жителям соседних районов, разделенных железной дорогой, не придется делать петлю, чтобы добрать друг к другу. Подробности знает наш корреспондент Елена Федотова, она сейчас находится на этом объекте и выходит на прямую связь со студией. Елена, доброе утро! Какова степень готовности?

– Да, Лена, я тебя приветствую! Что ж, жители Западного Бирюлево, Восточного Бирюлево и Центрального Чертаново могут аплодировать, потому что теперь их будет связывать прочная транспортная связь. Вот эта самая эстакада, ее ширина 27 метров, то есть это три полосы в одну сторону, три полосы – в другую, а длина эстакады практически 850 метров. И на самом деле для всего Южного административного округа эта магистраль является очень и очень важной, подчеркивают строители. Что касается автомобилистов, то они теперь ну просто вздохнут свободно. Теперь им не нужно будет выезжать на МКАД, чтобы проехать из одного района в другой, а просто по этой дороге в течение 5, ну максимум 10 минут – и все, они уже на месте. Что касается тех, у кого нет автомобилей, им тоже повезло, потому что по этой дороге уже в сентябре запустят автобусы, и жителям Чертаново, чтобы добраться, например, до станции метро “Кантемировская” или “Царицыно”, нужно будет просто проехать несколько остановок. Какова степень готовности в целом объекта, нам рассказали специалисты.

Петр АКСЕНОВ, первый заместитель департамента строительства г. Москвы: Сегодня объект находится в 85-процентной готовности, эстакада, я уже сказал, на сто процентов готова под чистый асфальт, все изоляции сделаны, немного погодные условия нам вносят коррективы, но гарантии, что мы в сентябре этого года откроем этот заказ, я вам сто процентов гарантирую.

– Эстакаду начали строить еще в прошлом году, и нужно отметить, что строители столкнулись с немалыми трудностями. Во-первых, сразу несколько районов пришлось им преодолевать, это огромное количество зданий, 800 зданий. Кроме того, как вы уже заметили правильно, эстакада проходит над железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги, и строителям приходилось договариваться с РЖД, чтобы строить эстакаду.

Андрей КОЖЕЧКИН, заместитель главного инженера МСУ-1: Технологические окна с РЖД. Я поясню, технологические окна – то есть это мы в ночной период согласовывали с РЖД, когда не будут ходить поезда, и в это время происходила надвижка через железнодорожные пути. Надвижка – то есть монтируется определенный пролет строения здесь, далее, значит, он надвигался над железной дорогой, и монтировался следующий участок металлического строения. И таким образом строился путепровод, как удочку выдвигаете.

– Я отмечу, что, помимо самой эстакады, реконструированы и расширены или возведены заново были несколько дорожных объектов. В частности, на две полосы расширят улицу Элеваторную, также на две полосы улицу Подольских Курсантов, также расширению подвергнется улица Красного Маяка. Кроме того, будут сделаны и боковые проезды. Что касается пешеходов, то для них тоже аншлаг. Здесь по всему участку строительства будут сделаны три пешеходных подземных перехода, два из них уже практически готовы, один тоже, в процентном соотношении 85 процентов готовности. Заканчивается озеленение, заканчивается благоустройство.

Еще один важный момент. Что касается жителей близлежащих домов, им установят специальные двухкамерные пластиковые окна, чтобы было нешумно, чтобы не летела пыль и грязь. Кроме того, конечно, будут предусмотрены специальные шумозащитные экраны. Ну а здесь вообще эстакада, можно сказать, что готова на 95 процентов. Вот еще чуть-чуть – и здесь появится асфальт, а запуск движения планируется на сентябрь. Лена?