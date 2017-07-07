Москве теперь одним праздником больше: в эту субботу впервые отметят День общественного транспорта.

– Для того чтобы выбрать дату нового праздника, провели целое обширное исследование. Оказалось, что самым первым видом общественного транспорта в Москве была конка – предшественник трамвая. Она тоже, как и трамвай, ходила по рельсам, но с той разницей, что в качестве тяги использовали лошадей. Выглядела она приблизительно вот так. Ну, первых пассажиров она как раз провезла 7 июля 1872 года – к этой дате и приурочен теперь новый праздник. Но и мы с вами можем представить, как за последние 145 лет все кардинально поменялось. Вот самый свежий пример – современные электрички с трогательным названием “Иволга” начали курсировать по Киевскому направлению совсем недавно. Эта “птица” – наша гордость. Их производят в Твери, но поезд ничем западным коллегам вроде бы не уступает: тихий, с климат-контролем и всеми условиями для маломобильных пассажиров.

– Хороший новый поезд. Удобнее, чем какие были, какими мы пользовались. Конечно, и пошире, и гораздо комфортнее, с кондиционером.

– Комфорт, удобство, конечно. Вместимость – опять-таки по утрам когда едешь.

– Оценить этот комфорт в полной мере москвичи смогут и путем сравнения уже в эту субботу. На Фрунзенской набережной можно будет увидеть все виды транспорта, на котором передвигалось наше старшее поколение. Раньше-то все было совершенно по-другому: никаких тебе кондиционеров, карточек, турникетов, раздвижных дверей, ну и так далее. Да ладно об этом, вообще первый трамвай, например, так сильно трясло, что оттуда люди выходили чуть ли не побитыми. А самый первый трамвай в Москве проехал в 1899 году.

Евгений МИХАЙЛОВ, генеральный директор ГУП “Мосгртранс”: 7 апреля 1899 года первый электронный трамвай вышел на линию в городе Москве. Линия проходила от Петровского парка до Савеловского вокзала. И, собственно говоря, это дата начала регулярного трамвайного движения в городе Москве.

– Вот этот самый первый вагон был немецким, тогда в России производства трамваев не было, и такую технику приходилось покупать в Европе. Не то что сейчас. Сейчас лучшие московские трамваи как раз отечественные, делают их тоже в Твери, как и “Иволги”, о которых я уже выше говорила. Едут они плавно, ничего не трясется, не гремит. Самое главное – такие трамваи низкопольные, то есть не нужно взбираться на ступеньки. Паркуются они вровень с остановкой. Внутри климат-контроль, валидаторы есть почти у каждого из шести входов. Сделано это для того, чтобы не было очередей.

– Ежедневно общественным транспортом в Москве пользуются 19 миллионов человек. Из них 8,8 миллионов перемещаются на метро и МЦК, наземный пассажирский транспорт почти не уступает – чему я, кстати, удивлена: целых 7,6 миллионов. Почти 2 миллиона человек перемещаются на электричках. А вот такси пользуются 700 тысяч пассажиров в день. И постоянно число людей, которые отказываются от машины в пользу вышеперечисленных способов передвижения, все больше и больше. Естественно, чтобы обслужить такое количество пассажиров, требуется очень много персонала. И в первую очередь вот этот новый праздник, конечно, для них.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Мы впервые в этом году в городе празднуем день московского транспорта. Этот объединенный праздник разделен на различные праздники: метрополитена, такси, общественного транспорта, автомобилистов. Здесь мы попытались объединить все эти праздники в единый, сделать его более качественным, более массовым. Это одна из самых вообще массовых профессий в городе Москве. Транспортное обеспечение является важнейшим направлением деятельности не только правительства, но для москвичей является одним из самых важных.

– Основными площадками празднования станут парки и, конечно же, не только те, в которых растут деревья, но и автобусные, а также трамвайные депо, электродепо метрополитена и ситуационный центр организации дорожного движения. Все это будет в свободном доступе, и можно будет посмотреть, как все функционирует, изнутри.

Максим ЛИКСУТОВ, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: Мы попробовали такой новый формат для нас – это когда мы приглашаем москвичей. По некоторым предприятиям это вынужденная вещь – это запись предварительная через портал транспортных услуг. Но будет возможность посетить наши крупнейшие предприятия: депо, ситуационный центр. И для тех, кто заинтересован, пожалуйста, обращайтесь.

– Вернемся к истории. Автобусы в город долго пускать не хотели, чтобы не создавать конкуренцию вот тем самым трамваям. Поэтому самая первая линия была пригородной: из Марьиной Рощи до Останкино, ее открыли в 1907 году. Там ходило только два автобуса, и принадлежали они графу Шереметьеву. А городские маршруты поехали только в 1924 году. В основном это были английские машины, которые вмещали в себя только 28 пассажиров. И вот у этих автобусов был, представляете, деревянный корпус. Сегодня наши ЛиАЗы отвечают всем требованиям большого города. И экологичный двигатель, чтобы сберечь столицу, и комфортные условия, чтобы беречь пассажиров. Система видеонаблюдения, климат-контроль и мягкие кресла.

– Скоро будет год как запустили Московское центральное кольцо. В месяц в среднем им пользуются около 9 миллионов человек. А теперь на очереди запуск еще одного кольца, только подземного: третьего пересадочного контура. Пока он называется так, но скоро приобретет новое имя: его как раз сейчас выбирают москвичи на портале “Активный гражданин”. Самые масштабные работы сейчас идут на “Северной дуге”, вот этот первый участок планируют открыть до конца этого года – от “Делового центра” до “Петровского парка”, потом его продлят до Нижней Масловки. И еще одна часть также должна открыться до конца 2017 года: от Нижегородской до Рубцовской линии. А вот к 2020 году кольцо обещают полностью замкнуть.

– Самые активные работы, как я уже сказала, идут на “Северной дуге”. Скоро будет год как запустили Московское центральное кольцо. Ну вот когда кольцо откроется, не придется жителям отдаленных районов пересаживаться через центр и делать такую букву П через коричневую ветку. Достаточно просто будет проехать вот так по кольцу вот с этих отдаленных станций: от одной к другой. Ну и, конечно, новые районы, которые вот так по периметру Москвы сейчас строятся, тоже очень нуждаются в новых станциях метро. И конечно, при строительстве учитывают, где больше всего они необходимы.

– Иной раз возвращаешься домой, а трамвая нет. А зачем нам трамвай, если мы сели и доехали, и две-три минуты – мы дома. И экономия денег.

– У меня многие знакомые, у которых машины, утром едут на метро, просто чтобы быстрее доехать.

– Наличие метро рядом с домом – это всегда было привлекательно. Это всегда было удобно.

– Возвращаясь к теме праздников, их в нашей стране и так, в общем-то, немало. Если быть точной, мы с вами можем друг друга поздравлять ну если не каждый, то, наверное, через день – это точно. Еще один, вот этот новый праздник теперь станет напоминанием о том, что в первую очередь москвичу при передвижении в городе нужно ориентироваться на общественный транспорт. Это общемировой тренд – отказываться от личного автомобиля. Может быть, такое внимание к ретро и современным автобусам и трамваям быстрее это понять и принять. Но главный аргумент здесь, конечно, – качественная работа. Только что завершившийся Кубок конфедерации стал отличной проверкой в экстремальных условиях. За время ни одного сбоя и ни одной жалобы. Вот такой была Москва сегодня. Дальше в прямом эфире продолжат мои коллеги.