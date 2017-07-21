Запрет на перевозку детей на автобусах старше 10 лет в очередной раз отложили, на этот раз – до 1 января 2018 года. Многие эксперты отрасли сошлись на том, что вступление в силу данных изменений сейчас просто-напросто парализует работу туристической отрасли. Так как обстоят дела с качеством автобусных парков в стране?

– Обычный автобусный парк в Петропавловске-Камчатском. Средний возраст транспорта – 10 лет. Именно такой срок эксплуатации, согласно постановлению правительства России No 1177, уже не позволяет заниматься перевозкой детей. Правда, подобное решение уже 3,5 года не может вступить в силу. Причина – нехватка средств у перевозчиков на обновление парков.

Роман САЙДАЧАКОВ, генеральный директор автопарка: В нынешней экономической ситуации для парков очень сложно приобретать новый транспорт. Если несколько лет назад транспорт можно было приобрести, скажем, подержанный, но еще совсем такой хороший там тысяч за 600, то сегодня это 1,5-2 миллиона. Новый транспорт стоит от 4 миллионов до 8.

– Специалисты утверждают: автобусы старше 10 лет, независимо от марки производителя и страны выпуска, отстают от современных требований безопасности. Эффективность систем торможения, рулевого управления и других элементов снижается в 2 раза. Риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов растет пропорционально.

Елена МАТВЕЕВА, вице-президент автозавода: Мы считаем, что нельзя продолжать возить детей на старых автобусах. У нас уже несколько лет предоставляются субсидии на приобретение автобусов. И очень странно, что частные транспортные компании, которые занимаются организацией туристических междугородних перевозок, не инвестируют в новую технику в тот момент, когда есть государственные программы обновления парка и льготного лизинга.

– Всего в России свыше 30 процентов автобусного парка школ и около 60 процентов парка туристических и междугородних автобусов перешагнули 10-летний рубеж. Несмотря на всевозможные субсидии, в некоторых регионах им попросту нет замены.

Игорь МОРЖАРЕТТО, автоэксперт: Парк у нас старый, и говорить, что вот этот автобус, которому 18 лет, не имеет права возить? А вы другой дайте. Во многих случаях, особенно если мы говорим о периферии, альтернативы пока нет. У нас тогда будет не на чем возить.

– Ехать или нет – вот в чем вопрос. По данным ГИБДД, с января по май 2017 года число жертв среди детей-пассажиров в автобусных перевозках увеличилось почти на 23 процента. Впрочем, в Российском союзе туриндустрии считают, что проблема не в автобусах. По мнению туроператоров, автозаводам не хватает госзаказа – именно в этом настоящая причина их переживаний.

Ольга САНАЕВА, член координационного совета по развитию детского туризма при Правительстве РФ: Они хотят ограничением заставить нас покупать эти автобусы. Но если здесь нет здравого смысла, если автобус нужно купить за 20 миллионов, который не окупит себя в течение 7 лет, то это просто никто не будет делать. Страдают музеи, театры, спортивные школы, творческие коллективы, которым необходимо передвигаться. Автобусов в достаточном количестве, если бы это постановление вошло в силу, тоже нет, и, следовательно, к чему мы идем – к тому, что детский туризм станет 100 процентов безопасным, потому что станет невозможным.

– В любом случае вопросы опять отложили в долгий ящик как минимум до 1 января следующего года. Автопроизводители ждут, турфирмы зарабатывают. Школьные автобусы, на которые выделяются деньги по федеральной программе, стареют. Между тем некоторые автоэксперты полагают, что за своим противостоянием производители и эксплуатанты забыли о самом главном.

Дмитрий ЛОМАКОВ, коллекционер ретро-автомобилей: Мы видим, что по всему миру, например, вот в Лондоне до сих пор ездят эти двухэтажные даблдекеры, в том числе 50-60-х годов, у них никто не погибает. Значит, дело-то не в этом. Значит, надо изучить просто хороший, положительный опыт во всем мире. Оказывается, нужен контроль за теми, кто перевозит детей.

– Конечно, это не означает, что дети должны до пенсии ездить на старых автобусах. Необходимо найти баланс срока службы и здравого смысла, возможно, ужесточить требования к лицензированию перевозчиков и чаще проверять их соблюдение, сделать технический осмотр реальным и подконтрольным. Ведь у людей, ответственных за это, наверняка тоже есть дети, и они так же пользуются общественным транспортом или школьным автобусом.