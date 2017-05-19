Сборная России на Кубке конфедераций

5 причин удачного выступления на Кубке Конфедераций

Традиционно конец мая балует наших болельщиков изобилием спортивных событий: финальные туры Чемпионата России по футболу, решающие матчи плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, Чемпионат мира по хоккею и др. Однако, в этом году самым жарким месяцем несомненно станет июнь, ведь впереди нас ждет «генеральная репетиция» – Кубок конфедераций по футболу.

Мы привыкли, что «наши ожидания – это наши проблемы» и что сборная редко нас радует, но это лето обещает стать переломным. Рассмотрим 5 причин, почему наша сборная должна выстрелить на домашнем Кубке конфедераций.

Причина 1. Наши ожидания

Перед каждым крупным турниром в истории сборной России болельщики и букмекеры всегда ждут от команды успехов. Так было в Японии и Южной Корее в 2002-ом, в Польше и Украине в 2012-ом, в 2014-ом в Бразилии, в 2016 во Франции. И неизменно команда нас разочаровывала, проигрывая борьбу не самым именитым соперникам. Бельгия, Греция, Алжир и Уэльс в те годы никак не входили в элиту мирового футбола.

Особняком стоит бронза на Евро-2008. Парадокс: именно на этом турнире было трудно ожидать триумфа от наших ребят. Тяжелая группа с шведами, греками и испанцами, мощная Голландия в четвертьфинале и будущие чемпионы испанцы в полуфинале. Но результат вошел в историю.

Вывод: сборная России плохо справляется с давлением. Чем меньшего ждут от команды, тем проще ребятам добиваться результата. В этом плане ситуация сейчас благоприятная: команда перестраивается, играет только товарищеские игры (причем не особо удачно). Соответственно, от сборной никто не ждет удачного результата. Поэтому вполне вероятно, что команда нас приятно удивит.

Причина 2. Главный тренер

На Евро-2016 главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий подвергся массовой критике за беззубость в атаке и неорганизованную игру в обороне. Наша сборная играла по схеме с 4-мя защитниками, причем в центре обороны выступали опытные армейцы – Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. Очевидно, что в решающем матче игроки уступили валлийцам в скоростях и не преуспели в созидании. Хотя перед турниром команда великолепно завершила отборочный этап 4-мя победами подряд и поехала во Францию без ключевых центральных полузащитников – Денисова и Дзагоева, основной причиной провального результата стала именно плохая организация игры.

Над этими ошибками с первого дня и предстояло работать новому тренерскому штабу во главе со Станиславом Черчесовым. В товарищеских играх активно наигрывается популярная схема с 3-мя защитниками и двумя фланговыми латералями, которая подарила исторический успех ростовчанам в прошлом и этом сезонах.

К тому же, Станислав Саламович неоднократно добивался результата с командами-середняками («Амкар», «Терек»), а также выигрывал серебро со «Спартаком» и бронзу с «Динамо». К тому же, у нашего главного тренера есть удачный зарубежный опыт: «золотой дубль» в Польше с варшавской «Легией», 1/8 финала Лиги Европы с «Динамо».

Вывод: самая сильная черта тренерского таланта Станислава Черчесова – дисциплина. В его команде всегда играют только те, кто не нарушает режим и работой на поле заслуживает места в составе. Именно дисциплина сегодня – главная сила как отечественного футбола (успехи бердыевского «Ростова» и «Спартака» Массимо Карреры), так и зарубежного (чемпионство «Челси» Антонио Конте, выход в финал Лиги Чемпионов туринского «Ювентуса»). И как раз дисциплина должна стать главной силой нашей сборной на Кубке Конфедераций.

Причина 3. Денис Глушаков

Судя по сезону 2017, главным фаворитом в борьбе за звание «Лучшего игрока сезона» стал Денис Глушаков, капитан новоиспеченного чемпиона страны – московского «Спартака». Первое за 16 лет золото красно-белых стало реальным как раз благодаря решающим голам капитана в матчах с «Ростовом», «Амкаром», «Рубином», дважды – в дерби с ЦСКА, а также гениальным голевым передачам, например, в московской игре с «Зенитом».

Этот сезон стал ключевым для лидера красно-белых, ведь именно в этом году Денис избавился от нашумевшего «серванта без кубков» и завоевал свой первый серьезный трофей в карьере.

К тому же, Глушаков выступает на позиции центрального полузащитника и отличается высокой работоспособностью, что в современном динамичном футболе очень ценно. Т.е. с тактической точки зрения, великолепная физическая форма Дениса – отличное подспорье для нашей команды.

Вывод: лидерские качества и тактическая подкованность Глушакова необходимы нашей сборной. После ухода из национальной команды многих опытных игроков, команде нужны лидеры, которые смогут повести за собой остальных, справляться с давлением и наносить решающие удары в сложных противостояниях.

Причина 4. Конкуренты

Давно известно: каждый играет так, как позволяет ему соперник. В отечественном футболе часто соперником сборной становится она сама. Недостаток концентрации мешает справляться с соперниками ниже рангом.

В этом плане на предстоящем Кубке конфедераций будет интересная спортивная борьба, ведь большинство команд – боевитые соперники примерно равного уровня. На общем фоне выделяются действующие чемпионы мира – немцы, но, судя по заявке, в Россию Германия привезет далеко не оптимальный состав и даст шанс проявить себя ближайшему резерву сборной.

Сборные Чили, Португалии, Мексики и Камеруна – крепкие команды высокого уровня, с которыми можно и нужно играть на равных. В отличие от Кубка конфедераций 2013, в России мы не увидим ни сборную Испании с ее совершенной тики-такой, ни звездных бразильцев, ни организованных итальянцев.

Вывод: у сборной России на турнире не будет непобедимых соперников – с каждой командой можно добиться результата при максимальной концентрации и полной самоотдаче.

Причина 5. Болельщики

Этот фактор может двояко отразиться на национальной команде: с одной стороны, полные трибуны болельщиков – это то самое давление, с которым ребятам трудно справляться. С другой – это первое в истории нашего футбола домашнее событие такого масштаба. Для игроков сборной это отличный шанс проявить себя не на искусственных покрытиях в условиях суровой зимы и не на огороде с кочками и двумя зрителями на ветхих трибунах. Вполне возможно, что современные арены, качественные поля и поддержка своих болельщиков помогут нашим ребятам раскрыть свои лучшие качества и показать достойную игру.

Вывод: в нашей сборной нет суперзвезд и нет игроков, которые выступают в европейских топ-клубах. От этих ребят никто не ждет тотального превосходства и максимального результата. Но именно на нынешний состав выпадает ответственность открыть миру отечественный футбол во всей его красе. И болельщики – неотъемлемая часть этой истории.

Приходите поддержать нашу сборную на матчи Кубка конфедераций! Отпрашивайтесь с работы/учебы пораньше и спешите побыстрее включить телевизор или трансляцию в Интернете. Такое событие у многих бывает раз в жизни и пропускать его точно не стоит.