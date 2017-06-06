Мадридский “Реал” выиграл Лигу Чемпионов

По Роман Павлюк -
11:13
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"Реал" второй раз подряд выиграл Лигу Чемпионов, обыграв в финале "Ювентус" со счетом 4:1. Фото: soccerlivehd.com

“Реал” стал первым клубом в истории, выигравшим Лигу Чемпионов второй раз подряд

В субботу вечером, 3 июня, в Кардиффе мадридский “Реал” впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов второй сезон подряд, а Джанлуиджи Буффон проиграл третий в карьере финал этого турнира. Подробнее о главном матче сезона.

Последний шанс Джиджи

Многие независимые болельщики на протяжении всего сезона поддерживали именно “Ювентус”, в первую очередь, переживая за капитана туринцев – великого Джанлуиджи Буффона. Итальянский голкипер выигрывал в карьере все возможные титулы, как на клубном уровне, так и со сборной. Единственным трофеем, который не покорился Джиджи, до сих пор остается “ушастый” кубок Лиги Чемпионов.

За 16 лет в Турине Буффон дважды играл в финале этого турнира, и оба проиграл. Сначала в 2003 Андрей Шевченко в серии пенальти поставил точку и принес победу “Милану”, потом – спустя 12 лет, в 2015 барселонское трио – Месси, Суарес, Неймар – катком прошлись по “Юве”. В тот вечер Буффон признался, что это был последний его шанс выиграть Лигу Чемпионов. И мало кто мог поверить, что судьба вновь подарит ему такую возможность спустя 2 года.

2015 год, Берлин. Буффон после поражения от "Барселоны" в финале Лиги Чемпионов. Фото: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
2015 год, Берлин. Буффон после поражения от “Барселоны” в финале Лиги Чемпионов. Фото: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Финал без фаворита

Перед матчем шансы обеих команд взять титул оценивались букмекерами как равные. Впервые за несколько последних лет в главном матче года должны были встретиться две объективно сильнейшие команды сезона. И туринцы, и мадридцы уверенно выиграли национальные чемпионаты Италии и Испании. И в Лиге Чемпионов выступили блестяще.

Как бы ни возмущались поклонники мюнхенской “Баварии” по поводу сомнительного судейства,  “Реал” немцев прошел абсолютно по делу. Еще более уверенно сливочные справились со столичными соседями в полуфинале. 3:0 в первом матче почти убили интригу, но “Атлетико” выдал великолепный старт в ответной игре на “Висенте Кальдерон”. И снова “Реал” среагировал вовремя – гениальная игра Бензема и гол Иско отправили мадридцев в Кардифф.

Карим Бензема обыгрывает защитников "Атлетико" и помогает своей команде выйти в финал турнира. Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Карим Бензема обыгрывает защитников “Атлетико” и помогает своей команде выйти в финал турнира. Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

“Ювентус” также показал очень сильную игру в плей-офф. Уничтожив “Барселону” 3:0, туринцы уверенно разобрались с сенсационным “Монако” в полуфинале. Сильной стороной итальянцев традиционно считается надежная игра в обороне, и «Юве» эти убеждения только подкрепил: сухая серия Буффона в Лиге Чемпионов составила 690 минут и была прервана Киллианом Мбаппе только во втором полуфинальном матче.

Настоящий Супер Марио

Очень важно, что обе команды выходили на поле «Миллениума» в оптимальных составах. «Ювентус» выпустил в старте всех лучших, в том числе, героя полуфинала Дани Алвеса, легендарное трио защитников Бардзальи-Бонуччи-Кьеллини и хорвата Манджукича, который в этом сезоне играет на непривычной позиции на левом фланге полузащиты.

«Реал», забивавший в 60 играх подряд, привез всех лидеров атаки. Правда, пока что не набравший форму валлиец Гарет Бэйл уступил место в старте Иско. Наибольшее внимание традиционно было приковано к лидеру мадридцев – Криштиану Роналду. Португалец к концу сезона набрал феноменальную форму и забивал важнейшие мячи как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Несмотря на заметное преимущество «Юве» по игре, открыл счет в матче именно лидер мадридцев. В стремительной контратаке Дани Карвахаль выкатил мяч под удар португальцу, который не без помощи рикошета пробил точно в дальний угол. Первый же удар «Реала» по воротам соперников в матче стал результативным. 1:0.

Криштиану Роналду открывает счет в финале Лиги Чемпионов. Фото: Фото AFP (sport-express.ru)
Криштиану Роналду открывает счет в финале Лиги Чемпионов. Фото: Фото AFP (sport-express.ru)

«Ювентус» среагировал оперативно и очень эффектно.  После подачи с левого фланга Игуаин скинул мяч Марио Манджукичу, который невероятным ударом через себя отправил мяч в дальнюю девятку ворот Кейлора Наваса. 1:1, Супер Марио забивает важнейший и потрясающий по красоте мяч, сравнивая счет в главной игре сезона.

Марио Манджукич забивает ударом "через себя" и сравнивает счет в финале. Фото: campeones.ua
Марио Манджукич забивает ударом “через себя” и сравнивает счет в финале. Фото: campeones.ua

Страх Аллегри

Команды отправились в раздевалку при счете 1:1, выдав великолепный первый тайм и обоюдно острую игру без центра поля. Тем не менее, предпочтительнее как по игре, так и по моментам смотрелся «Ювентус». Очевидно, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан в перерыве сумел встряхнуть своих игроков. Потому что на второй тайм вышел совсем другой «Реал».

Перед матчем наставник «Юве» Массимилиано Аллегри отметил, что наибольшие опасения в составе соперника вызывает не Бэйл и не Иско, а бразилец Карлос Каземиро, обеспечивающий баланс в игре звезд «Реала». Как выяснилось позже, итальянец попал в точку. Сразу после перерыва мадридцы насели на штрафную «Юве», и после очередного выигранного подбора бразильский опорник нанес дальний удар. И снова злую шутку сыграл рикошет. 2:1, Каземиро забивает мяч в ворота Буффона.

Каземиро выводит "Реал" вперед дальним ударом. Фото: goal.com
Каземиро выводит “Реал” вперед дальним ударом. Фото: goal.com

Спустя несколько минут, опорники «Юве» вновь проиграли подбор после выноса – на этот раз великолепно сыграл Лука Модрич. После перехвата в центре поля и удачной стеночки с Дани Карвахалем, хорват выполнил мягкий навес на ближнюю штангу, где расторопнее остальных сыграл Роналду. 3:1, португалец вновь забивает и фактически убивает интригу в матче.

Криштиану Роналду оформляет дубль, 3:1. Фото: David Ramos/ Getty Images
Криштиану Роналду оформляет дубль, 3:1. Фото: David Ramos/ Getty Images

«Оскароносный» Рамос

После третьего пропущенного мяча туринцы так и не включились в игру. Аллегри попытался внести изменения с помощью замен, выпустив Хуана Куадрадо, но результата это не принесло. Более того, колумбиец умудрился схлопотать две желтые и покинуть поле всего за 18 минут. И если сначала показалось, что толчок в плечо Рамоса заслуживал наказания, то после повторов актерский талант испанца проявился во всей красе.

Очень странно, что судейская бригада допустила такую серьезную ошибку и повелась на провокацию Серхио Рамоса, ведь линейный лайнсмен находился в эпицентре эпизода и отчетливо все видел. Тем не менее, очередная грязная выходка испанца и ни на что не влияющее, но точно не украшающее футбол несправедливое удаление Хуана Куадрадо  оставили неприятный осадок и немного подпортили впечатления от красивой и зрелищной игры.

Симуляция Серхио Рамоса приводит к удалению Хуана Куадрадо. Фото: tv2.no
Симуляция Серхио Рамоса приводит к удалению Хуана Куадрадо. Фото: tv2.no

В конце игры вышедший на замену молодой испанец Марко Асенсио забил еще один мяч в ворота туринцев и оформил разгром. 4:1, «Реал» громит «Ювентус» в финале и впервые в истории выигрывает Лигу Чемпионов два раза подряд.

Великий игрок – великий наставник

Можно сколько угодно говорить о лучшем в мире составе и о везении во многих матчах, но это никак не умаляет заслуг Зинедина Зидана в роли главного тренера «Реала». Если по итогам прошлого сезона мало кто воспринимал Зидана как серьезного специалиста, то в этом году француз в пух и прах разнес критиков своими достижениями. Первый за долгое время титул в национальном чемпионате, Суперкубок УЕФА и вторая подряд выигранная Лига Чемпионов – великолепные результаты.

Зинедин Зидан второй раз подряд выигрывает Лигу Чемпионов в качестве главного тренера мадридского "Реала". Фото: REUTERS/ Eddie Keogh Livepic
Зинедин Зидан второй раз подряд выигрывает Лигу Чемпионов в качестве главного тренера мадридского “Реала”. Фото: REUTERS/ Eddie Keogh Livepic

Что касается тактических нюансов игры «Реала», главным достижением француза стало внедрение в состав цепкого и работоспособного полузащитника Карлоса Каземиро. Бразилец выполняет огромный объем черновой работы, постоянно выигрывает подборы, осуществляет отборы и перехваты. Квинтэссенцией великолепной игры Каземиро как раз стал финал, где Карлос благодаря очередному выигранному подбору забил победный мяч и вчистую выиграл центр поля у опорников «Ювентуса». За весь матч бразилец совершил 7 отборов, став лучшим игроком матча по этому показателю.

Таким образом, великий Джиджи Буффон снова проиграл в финале Лиги Чемпионов, а мадридский «Реал», судя по результатам этого сезона, вновь становится главной силой европейского и мирового футбола.

Буффон снова проигрывает в финале Лиги Чемпионов. Фото: thesun.co.uk
Буффон снова проигрывает в финале Лиги Чемпионов. Фото: thesun.co.uk

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Роман Павлюк
Роман Павлюк

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