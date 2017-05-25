«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы

Многие могли пропустить это событие, т.к. в России, чаще всего, за Лигой Европы следят, только когда там выступают отечественные клубы. Если вы еще не в курсе – вчера звездные обидчики «Ростова» из Манчестера обыграли в финале молодых жертв того же «Ростова» из Амстердама. «МЮ» впервые в истории выиграл Лигу Европы, а Златан Ибрагимович впервые в карьере – еврокубок.

Подробнее – о финале Лиги Европы 2016/2017.

Грустный финал

На поле стокгольмской «Френдс Арена» футболисты вышли с черными повязками на руках – в память о жертвах недавнего теракта в Манчестере. Разумеется, болельщики и игроки были в подавленном состоянии, в первую очередь, это касается «красных дьяволов».

В связи с печальным происшествием была отменена пресс-конференция перед финалом. Более того, многие выступали за отмену матча, однако УЕФА все же решился провести игру в назначенный день. Поэтому после традиционного гимна Лиги Европы вместо шумных аплодисментов и красивого пения мы услышали минуту молчания и пронизывающую тишину в память о погибших.

Прагматичные дьяволы против дерзких вундеркиндов

Если вы в последний раз смотрели футбол в 90-х, то вывеска финала бы вас точно заинтересовала: два великих клуба, наводивших шороху в Европе в те времена, снова сразятся на высоком уровне. И если «МЮ» в последние годы хандрит в силу тотальной перестройки, но по именам и бюджету до сих пор числится в элите европейского футбола, то «Аякс» – сенсация этого сезона.

Разумеется, в преддверии матча главным фаворитом считались британцы. Стомиллионный Погба, креативный и техничный Мхитарян, травмированный, но все же великий Ибрагимович и Особенный Моуриньо во главе – такая команда не могла быть недооценена. К финалу «Манчестер» пришел довольно уверенно: прагматично, без голевых феерий, но и без поражений в плей-офф. В том числе, обыграв сенсационный «Ростов».

«Аякс» же оказался в Стокгольме неожиданно. Даже Жозе Моуриньо упомянул об этом перед игрой. В августе голландцы разочаровали всех, разгромно проиграв никому не известному на тот момент «Ростову» в квалификации Лиги Чемпионов. Но к концу сезона команда набрала ход, до последнего тура сражалась за титул чемпиона Нидерландов и пробралась в финал еврокубка, попутно выбивая мощные «Шальке-04» и «Лион». Особенность голландцев в этом сезоне – уникальная молодость команды и яркий атакующий футбол. Средний возраст стартового состава, вышедшего на поле в Стокгольме – 23 года!

Окупить 100 миллионов за 18 минут

«Аякс» начал матч с позиции силы и сразу забрал мяч. Нужно сказать, что никакой остроты от голландцев не исходило, несмотря на преимущество по проценту контроля мяча. «МЮ» же играл прагматично, закрывая все зоны и выигрывая борьбу в центре поля за счет мощных Погба и Феллайни. Именно после дальнего удара француза был открыт счет в матче: выстрел показался безопасным, но помог рикошет. 1:0, 18-я минута – Поль Погба открывает счет в финале Лиги Европы и сглаживает неоднозначные впечатления от невзрачного сезона.

Вплоть до перерыва голландцы всячески пытались вскрыть оборону манкунианцев, но тщетно. Во втором тайме «МЮ» сразу вошел в игру и упрочил преимущество. Снова ключевую роль сыграла физическая мощь: после подачи в штрафную Смоллинг выиграл верховую борьбу, а юркий Генрих Мхитарян подкараулил отскок и эффектно переправил мяч под перекладину ударом через себя – 2:0, 6-й мяч армянского полузащитника в этом розыгрыше ЛЕ. До финального свистка никаких переломных событий не произошло, и британцы уверенно довели игру до победы.

Моуриньо снова Особенный

В прошлом сезоне Жозе основательно подпортил себе репутацию, разругавшись со всеми лидерами чемпионского «Челси», и был уволен с поста главного тренера «аристократов» уже в декабре. На тот момент команда занимала 16-е (!) место в турнирной таблице АПЛ.

Тем не менее, в преддверии этого сезона после занятия должности главного тренера «Манчестер Юнайтед», Моуриньо получил полный карт-бланш от руководства и подписал множество звездных футболистов. Особняком стоит самый дорогой из них, по совместительству – самый дорогой в истории футбола Поль Погба. Естественно, после такой трансферной кампании «МЮ» стал одним из главных фаворитов АПЛ. Итоговое 6 место в чемпионате на Туманном Альбионе восприняли как результат неудовлетворительный, а статус Особенного стремительно теряет свою популярность.

Именно поэтому финал Лиги Европы был для Моуриньо очень важен. Ведь с недавних пор победитель этого турнира получает прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов на следующий сезон. В связи с рядом травм и банальным невезением, манкунианцам в этом году не удалось выйти в Лигу Чемпионов через АПЛ, поэтому в конце сезона ставка была сделана на Лигу Европы.

Весной 2003-го молодой португальский специалист выиграл свой первый еврокубковый трофей с «Порту», обыграв в финале Кубка УЕФА (тогдашней Лиги Европы) шотландский «Селтик». В дальнейшем, Маур дважды выигрывал Лигу Чемпионов: с тем же «Порту» в 2004 и с миланским «Интером» в 2010. Таким образом, португалец никогда не проигрывал в еврокубковых финалах. Не проиграл и вчера: его «Юнайтед» уверенно разобрался с молодыми ребятами из «Аякса», а Особенный вновь поднял над головой еврокубок.

Первый еврокубок – в домашней обстановке

Этот вечер запомнится еще по той причине, что победа в Лиге Европы стала первым еврокубковым трофеем для Златана Ибрагимовича (не считая Сперкубок УЕФА – 2009). Удивительно, но швед, выигрывавший со всеми своими командами национальные турниры, впервые победил на европейской арене только в 35 лет!

Несмотря на обидную травму колена и пропуск финала, Ибрагимович забил 5 мячей в этом розыгрыше Лиги Европы и наблюдал за событиями финала на костылях со скамейки запасных. По окончании матча Златан был счастлив как никогда – тем более, что первый еврокубок за всю карьеру покорился ему в родной Швеции.