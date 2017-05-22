Итоги чемпионата мира по хоккею – 2017

Швеция – чемпион мира, Россия – снова на третьем месте

В ночь с воскресения на понедельник завершился очередной чемпионат мира по хоккею. Шведы в финале одолели канадцев, Россия – бронзовый призер. Подводим итоги турнира.

Вся надежда на «поколение Баффало»

Традиционно ЧМ не котируется среди лучших хоккеистов мира. За океаном клубы предпочитают заботиться о здоровье своих кадров и не отправляют главных звезд в сборные. Исключением из правил регулярно становится наша команда: ежегодно по ходу турнира к составу сборной присоединялись игроки калибра Овечкина, Малкина и Дацюка.

В этом году в сборной не было ни одного из трех перечисленных лидеров. Малкин до сих пор сражается за Кубок Стэнли, Овечкин по ходу плей-офф получил повреждение, Дацюк в силу возраста уже не в тех кондициях. Именно поэтому груз ответственности на этом турнире лег на новых звезд российского хоккея, ставших известными после легендарного финала МЧМ-2011 в Баффало. Кучеров, Панарин, Наместников и Василевский были в заявке перед началом турнира, Кузнецов и Орлов присоединились по ходу чемпионата.

Также в сборной были задействованы звезды КХЛ: питерская тройка Дадонов-Шипачев-Гусев, неуступчивые московские армейцы Телегин и Андронов, а также лидер магнитогорского «Металлурга» и капитан сборной Сергей Мозякин. Именно травма последнего перед началом турнира наверняка сказалась на уверенности команды в решающие моменты турнира. Но об этом позже.

Начали за здравие

В первом же матче группового этапа команде предстояло сразиться с будущими чемпионами – сборной Швеции. После упорной борьбы по ходу основного времени матча в серии буллитов была одержана победа. Далее последовали два разгрома в играх с Италией и Германией, 180 минут без пропущенных шайб и поражение в принципиальной игре со сборной США в заключительном матче группового этапа.

По итогам группового этапа команда произвела двоякое впечатление. С одной стороны, ребята очень уверенно разбирали аутсайдеров, особенно мощно смотрелась атака: 35 заброшенных шайб в 7 играх – впечатляющий показатель. С другой стороны, поражение в матче с американцами лишило сборную лидерства в группе, поэтому перед 1/4 финала команду ждал переезд в Париж и сборная Чехии в качестве соперника.

Приключения в Париже

Платой за поражение американцам стало расставание с уже привычным льдом немецкого Кельна и жара (во всех смыслах) в Париже. Не обошлось без приключений: из-за 3-х часовой задержки поезда и традиционных парижских пробок команда добиралась на тренировку в сопровождении полицейских мотоциклов и автомобилей.

В отличие от наших ребят, соперникам не нужно было привыкать к парижскому пеклу: все матчи группового этапа Чехи провели на «АккорХотелс-Арене». Тем не менее, в самом матче преимущество было за нашей сборной. Несмотря на опасения плохой игры в обороне после неудачного выступления против США, команда сыграла «на ноль» и уверенно победила со счетом 3:0. Очередной ударный матч провело звездное звено Панарин-Кузнецов-Кучеров, заработав на троих 5 результативных баллов.

В параллельной игре Канада сразилась с хозяевами турнира – сборной Германии. Несмотря на несерьезное отношение к чемпионату мира за океаном, ресурс «кленовых листьев» настолько внушителен, что канадцы приехали на турнир не только в качестве действующих чемпионов, но и в статусе главного фаворита турнира. Без проблем пройдя групповой этап, молодые канадские звезды столкнулись с серьезным сопротивлением в игре 1/4 финала. Немцы были близки к сенсации, однако в упорной борьбе все же уступили «родоначальникам» хоккея со счетом 2:1. Таким образом, в полуфинале нас ждала хоккейная классика – Россия против Канады.

Начали за здравие. Версия 2.0

В последние годы сборная России испытывает серьезные проблемы в матчах с канадцами. Разгром 3:7 на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, 6:1 в Праге в финале ЧМ-2015, свежее поражение в полуфинале Кубка мира в Торонто. Тем не менее, перед предстоящим полуфиналом шансы соперников оценивались как равные. Более того, некоторые канадские звезды серьезно опасались за результат перед матчем. Мэтт Дюшейн, например, сенсационно заявил: «Если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас уничтожит». Так или иначе, впереди нас ждал настоящий бой.

В первом периоде команды больше присматривались друг к другу, однако визуально преимущество скорее было за россиянами. Шоу началось во второй трети матча. Нужно сказать, что в течение первой половины игры россияне играли очень дисциплинированно, ни разу не удалились (в отличие от соперников) и в конце-концов добились преимущества. В середине второго периода наше сильнейшее звено Панарин-Кузнецов-Кучеров разыграло гениальную комбинацию в лучших традициях отечественного хоккея, Кузнецов снова забил канадцам – 0:1.

Спустя несколько минут канадцы в очередной раз схлопотали ненужное удаление и сразу же были наказаны. Снова эффектная комбинация в исполнении наших хоккеистов, и Никита Гусев увеличивает преимущество – 0:2. Нужно сказать, что второй период Россия провела почти идеально, к сожалению не удалось увеличить счет, хотя соперник поплыл.

В концовке периода сомнительное удаление заработали уже наши хоккеисты. Таким образом, на третий период ребята выходили в меньшинстве. Что было дальше – уже история. И история грустная. Канадцы молниеносно большинство реализовали. 1:2. Потом, в течение финальных 5 минут забили еще 3 шайбы. 4:2, невероятный камбэк в исполнении наших извечных соперников. Россия второй год подряд останавливается в шаге от финала.

И снова бронза

После обидного поражения в полуфинале на хоккеистов сборной обрушился шквал критики. Тем не менее, расслабляться было некогда, ведь уже на следующий день предстояло сразиться с финнами в борьбе за бронзу.

Несмотря на обилие повреждений после тяжелого боя с канадцами и неважное психологическое состояние, команда настроилась и снова ударно начала игру. Первую половину встречи россияне провели с громадным преимуществом – 4:0 на табло. Тем не менее, за 27 секунд до конца второго периода финны отыграли одну шайбу, после чего снова начался «валидол».

В течение третьего периода сборная Финляндии отыграла еще две шайбы, и за нашу команду стало очень боязно – еще один «камбэк» перенести было бы очень сложно. Именно поэтому шайба Кучерова, поставившая точку в противостоянии, была заброшена очень вовремя. 5:3, сборная России второй год подряд завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею.

В последнем, главном матче турнира за титул чемпиона мира сражались сборные Канады и Швеции. Весь матч игра была крайне вязкой, с обилием борьбы и минимумом результативных действий. Обе шайбы были забиты в большинстве: сначала в концовке второго периода счет открыл шведский защитник Виктор Хэдман. Уже в третьем периоде большинство реализовали канадцы – отличился Райан О’Райлли.

После упорной борьбы в овертайме судьба титула решалась в серии буллитов. 3 сейва легендарного Хенрика Лундквиста приносят «тре кунур» победу в финале – сборная Швеции становится чемпионом мира по хоккею 2017 года.