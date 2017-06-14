Водные ресурсы: Канал имени Москвы

Между тем серьезным транспортным узлом для столицы остается Канал имени Москвы. Построенный еще в 30-е годы прошлого века, он объединяет плотины, гидроэлектростанции, шлюзы, обеспечивая как навигацию, так и поступление в город необходимого количества воды. Поддерживать ее уровень помогает мощная инженерная инфраструктура, помогает руководитель ФГБУ “Канал имени Москвы” Герман Елянюшкин.

Герман ЕЛЯНЮШКИН: Мы отрегулируем уровень воды на всем протяжении судоходных каналов, это 3000 километров, путем открытия-закрытия створок, а электричество, учитывая такие большие перепады, было бы глупо не использовать этот природный ресурс, и установлены были электростанции. Он обеспечивает, в первую очередь, наши потребности. За счет воды электричество вырабатываем, потом это электричество тратим в другом месте, чтобы эту воду поднять до уровня Москвы. Перепад высот 36 метров.

Водные ресурсы для Москвы обеспечивает Иваньковское водохранилище, из которого, к примеру, в прошлом году было перекачано больше 1,5 миллионов кубометров воды. Почти треть ушла на питьевое и промышленное потребление столицы, 10 процентов – на поддержание судоходства и 55 процентов использовалось для обводнения, которое, кстати, считается одной из главных возможностей обеспечить санитарную функцию канала, не давая воде загнить. Ежесекундно в Москва-реку поступает 35 кубометров воды, отметил Герман Елянюшкин.