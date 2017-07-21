В последние два года большое значение приобрела судебная стоимостная оценочная экспертиза – исследование и заключение эксперта по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области оценки имущества. Наиболее часто суд назначает ее в делах по разделу или изъятию имущества, нанесению ущерба, при вступлении в наследство, также при взыскании упущенной выгоды и при обеспечении обязательств по кредиту. Судебный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве Анна Бакулина подчеркивает, что при выборе эксперта или экспертного учреждения крайне важно убедиться в их профессионализме и компетенции, которых достаточно будет для ответов на поставленные вопросы, в этом поможет знакомство с их практикой и уже реализованными делами. Вероятность ошибки достаточно высока, если случайно будет выбран непрофессионал, который впоследствии предоставит неверные данные.