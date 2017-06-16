Ушел из жизни актер Алексей Баталов

Нас покинул культовый актер прошедшего столетия. На 89 – м году жизни в Москве, скончался известнейший артист Алексей Баталов. Он ушел от нас умиротворяющее спокойно, после прохождения реабилитации от проведенной операции на ноге. Эта трагическая новость облетела все уголки нашей огромной страны моментально.

Он был скромным по своей природе, жизнелюбивым человеком. Он никогда не жаловался, хотя имел такую возможность и не просил о помощи. А это говорит о многом. Что это народный актер и человек, которого любила и обожала вся страна.

Он, как известно многим, был выходцем из актерской семьи. Его родители Ольшевская и Баталов, играли в Московском художественном театре. И всего через три года после рождения сына расстались.

Алексей Баталов был не только культовой личностью и актером, но и поучаствовал в фильмах, как режиссер – постановщик. Он снял три картины:

«Шинель»

«Три толстяка»

«Игрок»

Алексей Баталов являлся лауреатом многих престижнейших премий. Таких как:

Государственная премия РСФСР

Премия Ленинского комсомола

Государственная премия СССР

Премия президента РФ. в области литературы и искусства

Алексей Баталов был женат дважды, на Ирине Ротовой и Гитане Леонтенко. От первого брака у него есть дочь Надежда, а от второго дочь Мария. Ведь в свое время, Баталова считали секс – символом и на его шею, вешались миллионы поклонниц. Но близкие ему люди знали, что актер скромен по своей натуре и неспособен рушить чужие жизни, в угоду своей похоти.

Соболезнования и крайнее разочарование в связи с потерей, семье актеры, выразили и высокопоставленные чиновники. Дмитрий Медведев об этом написал в официальном фейсбуке. Как говорят многие известные люди, это был не просто актер, а человек беззаветно преданный своему делу и профессии. Не зря его называли лицом нашей эпохи.

Он был истинным интеллигентом своего времени и целой эпохи. Его отличительной особенностью была уникальная искренность и порядочность во всем. И в профессии и в жизни.