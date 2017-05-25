Туристический сезон 2017

Горячим обещает стать и выездной туристический сезон. Частичной заменой Египта, судя по определенной статистике, опять может стать Тунис. В прошлом году там отдохнуло более 600 тысяч российских туристов. Их привлекают не только многокилометровые пляжи с белым песком, климатическое и природное многообразие этой страны дает возможность во время отпуска побывать и в пустынной Сахаре, и в наполненных флорой и фауной природных заповедниках, заняться дайвингом – активно развиваются такие центры в районе Табарки – посетить уникальные археологические центры Эль-Джем, Дуга, Карфаген, а также аутентичный бело-голубой Сиди-Бу-Саид, неспешно наблюдая за работой ремесленников. Но особым местом для православных россиян и для тех, кто просто интересуется историей России, остается Безерта, самый русский город Северной Африки. Именно в эту часть Туниса в годы гражданской войны прибыла последняя императорская эскадра русских военных кораблей. Память о трагической судьбе 6000 моряков сегодня хранят церковь и музей, которые продолжает поддерживать в Безерте Фонд исторического и культурного наследия имени Анастасия Ширинской-Манштейн. Долгие годы она оставалась старейшиной русской общины в Тунисе. Говорит Лора Богданова, хранитель дома-музея.

– Анастасия Александровна пришла сюда в семилетнем возрасте и дожила до 97 лет. Не было ни музея, ничего совершенно. Узнали о белоэмигрантке. Ни Сахара, ни Средиземное море их так не поразила, как встреча с Анастасией Александровной. И был организован впоследствии фонд. Они провели такую огромную работу. И вот это все память о ней. Мечтал расписать купол, сделать, как любая русская настоящая церковь.