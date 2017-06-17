Таксист кинул иностранца на 50 тысяч рублей

Так долго готовились, к этому уникальному событию в нашей стране. А тут такое происшествие. Российский таксист обманул чилийского журналиста, приехавшего освещать Кубок Конфедерации по футболу, на 50 тысяч рублей. В шоке оказались даже правоохранительные органы, удивленные наглостью и крайней дерзостью водителя. В СМИ сообщили, что иностранец заплатил таксисту названную сумму, за проезд от аэропорта Домодедово, до гостиницы, где должен был проживать журналист, и сумма оказалась равной 50 – и тысячам рублей.

Как сообщают информационные службы из правоохранительных органов, на дерзкого таксиста завели уголовное дело и предъявили ему статью о мошенничестве. А обманутого репортера успокоили после происшествия и вернули денежную сумму в полном объеме. Удрученный происшедшим таксист, принес свои глубочайшие извинения, гостю из – за границы.

По поводу этого происшествия стихийно возникла огромная шумиха. Интерактивное пространство, взорвалось бурей негодующих сообщений на форумах и всевозможных блогах. Как так, один человек, может испортить и подорвать репутацию целой страны. Ведь сообщение об этом происшествии попало в сеть, и теперь облетит весь мир в доли секунды. И это, кажется крошечным событие, ляжет пятном позора на людей и организации, готовящие и проводящие такое масштабное мероприятие.

Мое личное мнение и оно возможно жесткое, что человек позорящий страну, таким образом, должен быть наказан в пятикратном размере. Этот водитель вообще не должен заниматься подобным родом занятий. Как говорят, в наше современное время бабульки и старички «Сталина на вас нет» или «Берия бы вас достал». Ведь реально, в те времена за такой проступок, могли и расстрелять, или сослать в такую глушь, откуда не выберешься и за неделю. И кстати за это действие, пострадали бы и его родные. Конечно сейчас все намного лояльней и проще. Водитель, возможно, отделается штрафом и какими – либо общественными работами.