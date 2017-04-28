Сын Арнольда Шварценеггера встречается со скандально известной Майли Сайрус

Недавно в американских СМИ появилась удивительная новость о том, что скандально известная певица Майли Сайрус и сын Арнольда Шварценеггера Патрик снова вместе! Некоторые издания даже утверждают, что молодые люди тайно зарегистрировали брак. По слухам очевидцев, скромная церемония состоялась в одном из роскошных номеров отеля в Малибу. Пара проводит очень много времени в квартире Патрика и отмечает все праздники вместе.

Как развивался роман

Оказывается, это уже вторая попытка построить отношения. Четыре года назад, в 2011 году сын Арнольда Шварценеггера Патрик и Майли уже пробовали встречаться. Юноша был давно влюблен в экстравагантную звезду, ранее известную как Ханна Монтана. Девушка случайно узнала о своем тайном поклонник от общих знакомых и не стала терять времени зря. Онапопросила номер телефона Патрика и предложила ему встретиться. Но Патрик не надолго стал ее возлюбленным и спустя пару месяцев парочка разбежалась, не найдя общего языка.

После этого сердце Майли занял красавчик Лиам Хемсворт, известный по дилогии «Голодные игры». Он и Майли встречались вплоть до 2013 года и актер даже подарил девушке обручальное колечко. Но вскоре их отношения прекратились и Майли очень тяжело переживала разрыв и искала способ избавиться от печальных воспоминаний.

Случайно встретившись с Патриком вновь , она подумала : « А почему бы и нет ?»

И вот, спустя несколько лет, папарацци сделали новые фото: сын Арнольда Шварценеггера выходит из дома, где находится его квартира, вместе с Майли Сайрус. Молодые люди постоянно смеются и непрестанно флиртуют друг с другом. Их можно увидеть на киносеансах, на баскетбольных матчах, где они больше целуются и делают селфи, чем следят за ходом игры. Похоже, они решили испытать судьбу второй раз и попробовать все сначала.

Немного о Патрике и Майли

Патрик, сын Арнольда Шварценеггера, не был замечен ни в одной скандальной истории. Он является третьим ребенком всемье губернатора Калифорнии, а также мега популярного актера и племянницы Джона Кеннеди Марии Шнайдер. У Патрика есть две старшие сестры. Самый младший сын Арнольда Шварценеггера Кристофер появился на свет через четыре года после Патрика. Многие называют Патрика точной копией отца, но в мире кино и бодибилдинга парень не известен.Него великолепное тело и привлекательное, открытое лицо. В 2012 году Патрик был зачислен в ряды студентов Университета Южной Калифорнии.

Майли Сайрус – популярная поп–звезда, ставшая известной после съемок в главной роли в сериале «Ханна Монтана», в котором рассказывается об обычной школьнице, одновременно являющейся певицей. Сейчас Майли дает концерты и записывает клипы.

Предыдущие романы молодых людей

О личной жизни Патрика практически ничего не известно, ведь сын Арнольда Шварценеггера не дает повода для слухов. Допервой попытки построить отношения с Майли, он встречался с дочерью Брюса Уиллиса и Деми Мур Талулой Уиллис, но даже тогда он восхищался Майли.

Ханна Монтана же имела много поклонников всегда. Одно время она встречалась с Ником Джонасом, затем – с вокалистом Джастином Гэстоном. Несколько лет длился ее роман с Лиамом Хэмсвортом. Также в журналах можно было увидеть фотографии, на которых Майли страстно целует музыканта Кевина Зегерса.

Как относится семья Патрика к его роману с Майли Сайрус ?

Узнав о том, что сын Арнольда Шварценеггера встречается с певицей, которая печально прославилась на весь мир своими эпатажными выходками, дурным поведением и пристрастием к вредным привычкам, его родители, конечно, были в шоке. Сначала они резко отрицательно восприняли роман Патрика и Майли и надеялись, что их отношения вскоре сойдут на нет. Однако парень не обращал внимания на мнение родителей, утверждая, что Майли нравится ему в любом образе – и юной, чистой девушкой, которой она была в «Ханна Монтана», и зрелой, набравшейся опыта певицей, ставшей в настоящее время. Смирились звездные родители, только тогда, когда на всех таблоидах появились счастливые фото. Сын Арнольда Шварценеггера, похоже, счастлив со своей девушкой. А недавно репортеры сообщили, что Патрик даже познакомил Майли со своей матерью. Они вместе посетили дом, где живет Мария Шнайдер. По этому случаю экстравагантная девушка оделасьв классическом стиле. На ней был бежевый блейзер и топ такого цвета, а также простые черные брючки. Дополнила образ она аккуратной сумочкой от Шанель.

Что касается родителей Майли, то они довольны, что их дочь встречается с таким положительным парнем, надеясь, что он окажет на поведение их дочери благотворное влияние.

Есть ли будущее у романа ?

Как долго продлятся отношения Майли и Патрика не известно. Пока очевидно одно: им хорошо вместе и они стремятся проводить все свободное время в обществе друг друга. Новости по поводу бракосочетания пары не подтверждаются, но и не опровергаются пресс–службой Майли Сайрус.