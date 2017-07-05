Старинные здания, расположенные вокруг Московского центрального кольца, украсит художественная подсветка

В новом свете пассажиры увидят полсотни исторических построек. О том, как бывшая Окружная железная дорога превращается в Платиновое кольцо столицы.

– Белыми всполохами вдоль темных путей уже засияли исторические вокзалы станций Владыкино, Ростокино, Белокаменная, Серебряный Бор, Канатчиково, Кожуховская и Кутузовская. Цвет – это отсылка к Белокаменной Москве и к России как северной стране. Всего на пути следования “Ласточек” подсветят пятьдесят памятников и шестнадцать мостов.

Александр ГУЗЕВАТОВ, начальник отдела эксплуатации и технического развития архитектурно-художественной подсветки и иллюминации ГУП “Моссвет”: Различные световые отенки – это теплый и холодный свет, для того чтобы на контрасте передавать, сделать здание более выразительным.

– Вход станции Канатчиково венчает табличка: “Над уровнем моря 66,3 сажени или 141,5 метр”. Речь, безусловно, о Балтийском море, на нем стоит столица Российской империи Санкт-Петербург. Для провинциальной в те годы Москвы это словно символ того, что хоть в чем-то она да возвышается над столицей. В начале двадцатого века наряду с синематографом и фотографией железная дорога, безусловно, символ прогресса. Только лучшее. Передовой архитектурный стиль – модерн. И, как сейчас бы сказали, комплексное освоение территории. Строили не просто вокзалы, но и жилье, пакгаузы, столовые. Еще одно чудо – уличное освещение. В 1908 году это далекие городские выселки. Именно железнодорожное кольцо стало новой границей Москвы, а станции – элегантными пограничниками.

Елена НЕГАНОВА, экскурсовод, москвовед: Надпись эта выполнена фирменным окружным стилем. Это стиль модерн, кстати, начала двадцатого века. И вот именно таким шрифтом делали надписи на всех станциях.

– Но то – окружная дорога. На МЦК акцент на архитектурной подсветке. Правильный свет воздушной сделал даже тяжелую металлическую конструкцию моста через Варшавское шоссе.

Ольга КОЛОБОВА, исполнительный директор компании-генподрядчика: То, что я видела на тестировании, мне очень понравилось. Такое ощущение, что ты попадаешь в какую-то сказку.

– Станции Окружной железной дороги не раз попадали в кино. Теперь в свете софитов можно во всей красе увидеть чудо начало двадцатого века, которое в веке двадцать первом снова стало транспортным прорывом.

Дмитрий НЕДОЧЕТОВ, директор компании-генподрядчика: И москвичи, и гости столицы почувствуют всю прелесть этой архитектуры. Будет установлено более 2,5 тысяч осветительных приборов, которые призваны наилучшим образом подчеркнуть архитектурные и транспортные доминанты Московского центрального кольца.

– Едва вступив на мост станции Пресня, легко почувствовать себя путешественником во времени.

Елена НЕГАНОВА: Уникальный ажурный мостик, который дожил до наших дней, соединяющий саму станцию с перроном. Таких мостиков больше в Москве, пожалуй, нет ни одного.

– Правильно подобранный свет творит чудеса, придает таинственность и романтизм, подчеркивает достоинства и словно связывает прошлое и настоящее этой железной дороги.