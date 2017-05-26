Навальный о движении “SERB”

Сто тысяч миллионов 500 вопросов я получил относительно новости, которая была опубликована вчера вечером, что полиция не имеет никаких претензий к движению “Серп”, участники которого совершили на меня это нападение, плеснули зеленкой. Все они выяснены и установлены. Мы знаем их имена, мы все про них абсолютно знаем. Но тем не менее к ним претензий никто не имеет и расследовать их деятельность никто не будет. И меня все спрашивают: как же так, боже мой, а почему это происходит? “Удивлен ли ты, Алексей?” Ну, ребята, во-первых, я в прошлой передаче говорил, что я совершенно не удивлен, и рассказывал, что никакое расследование не ведется. А сейчас я вам еще и притащил сюда уникальный документ. Это протокол допроса того самого человека, который совершил на меня нападение и был свидетелем обвинения — по-моему, единственным свидетелем обвинения по делу, по которому посадили на восемь месяцев в колонию-поселение актера Кулия. И я так понимаю, что показания вот этого человека, Петрунько, они есть во всех остальных уголовных делах, возбужденных по 26 числу. И мы просто видим. Вот смотрите, просто человек впрямую пишет: “Находясь там, я наблюдал совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции, о чем желаю добровольно сообщить органам предварительного следствия”. И дальше конкретика: “Я был в 16 часов в таком-то месте и видел, как мужчина с бородой схватил сотрудника полиции за дубинку, пытался вырвать…” И дальше подробное описание, что же он видел. На следующей странице мы видим снова: “Далее, примерно в 17 часов я наблюдал следующее: находясь там-то и там-то, я увидел, как молодой человек таким-то возрастом…” Что это все означает? Это означает, что вот эти представители движения “Серп” и, в частности, нападавшие на меня — это просто внештатные работники, если хотите, такие стукачи Следственного комитета, которые нужны для того, чтобы фабриковать дела в отношении абсолютно неизвестных людей. Вот они схватили несколько случайных человек, потом берут такого петрунько и говорят: “Ты будешь свидетелем. Пиши”. И он пишет эти выдуманные показания. И понимаете, четыре человека заарестовали там, и во всех четырех случаях нужный свидетель оказывается на месте. Он, значит, зафиксировал все противоправные деяния и желает полиции добровольно сообщить о происходившем. Кто ж его посадит-то? Он работает на них. Он вместе с ними, вот они рядом диктуют ему, какие нужно давать показания. Они вместе занимаются фабрикацией уголовного дела, совершают тяжкое уголовное преступление совместно. То есть вот то, что называется “по предварительному сговору группой лиц”. Ну как они его будут сжаать? Они ему дали иммунитет для то, что он это делает. И давайте посмотрим. Поэтому его никто никогда не посадит. Зато посадят другого человека. Был приговор Шпакову, дали ему полтора года общего режима. Давайте посмотрим видеозапись его задержания. Его довольно легко узнать на этой видеозаписи очень короткой. У него на плечах российский флаг. Вот с этим российским флагом его и затащили в автозак, в котором я нахожусь. Давайте, включите, пожалуйста, эту запись.

— Позор! Позор!

Ну, вы видели? Он вообще ничего не делал. Он не прикоснулся ни к одному милиционеру. Они сами, значит, его схватили, побили, запихнули в автозак. Дальше уже я в автозаке наблюдал, как его начали бить при мне. И только после того, как я уже там начал на них матом орать и начал снимать это все на телефон, они прекратили все это делать. Но зато вот такой вот Петрунько в подробностях рассказывает, как этот Шпаков нанес удары каком-то полковнику полиции и так далее и так далее. То есть фабрикация этого дела просто очевидна всем. Очевидна каждому человеку. Ну как вы думаете, они будут привлекать у уголовной ответственности такого важнейшего лжесвидетеля? Ну конечно нет. Потому что если они его начнут сажать, так он встанет на суде и скажет: “Ребята, ну как же так? Нормально же общались-то с вами! Я для вас писал под диктовку заявления. Я для вас посадил вот того… помните, плотника из Люберец. Который без жены воспитывает ребенка, у которого мать инвалид. Ну я же его посадил ради вас! Что же вы теперь меня не любите?” Вот так оно и происходит. Вот по этому Шпакову я хочу завтра заявить, что надо собрать ему денег, хотя бы полмиллиона рублей. Реально чудовищная ситуация. Человек плотник, работяга. Воспитывает дочку один, без жены. Мать инвалид на иждивении. И этой дочке нужно платить за обучение. Мне очень не хочется, чтобы он там, сидя где-то в СИЗО, думал о том, что его дочку исключат сейчас из института, потому что денег нет. Завтра объявлю, зарегистрируем сейчас Яндекс кошелек. Я думаю, тысяч пятьсот мы соберем. Ну по крайней мере, какие-то первоочередные нужны закроем.

Меня часто спрашивают: скажи пожалуйста, чувствуешь ли ты свою ответственность? Да, безусловно, чувствую. Конечно, я чувствую свою ответственность за то, что человек, который по моему призыву в том числе пришел на митинг и попал вот в эти случайные люди, которых сажают. Конечно, я чувствую ответственность. Ужасно это все ощущать. И второй самый распространенный вопрос: “Ну а вот это тебя не пугает или не должно это всех остальных пугать? Не должно их это с улиц убрать?” Ну, я не понимаю, честно скажу, как нормальный человек может, наоборот, уйти с улицы, видя такое. Видя, как посадили этого Шпакова ни за что. Это подтверждено видео. Ну у меня просто все внутри кипит. Я не хочу жить в государстве, где просто случайного этого плотника хватают и сажают в тюрьму для того, чтобы Медведеву было легче воровать. Я вообще с этим мириться не готов ни на секунду. Поэтому, конечно, я буду выходить на улицу столько, сколько надо для того, чтобы такие вещи в моей стране не происходили. И я всех остальных к этому призываю. Ну невозможно это терпеть издевательство публичное. Это даже никакая не фабрикация, какая-то тихая фабрикация уголовного дела. Видео лежит — и вы нам в лицо говорите про то, что он бил какого-то полковника? Когда мы видим: не бил он. Конечно, мы должны выйти за него на улицу, в том числе за него. Потому что таких Шпаковых… А представьте, — не политических дел? Да сотни тысяч. Поэтому в нашей стране можно у кого угодно что угодно отнять. Отжать любой бизнес. Я не знаю, такому вот подполковнику жена чья-то понравилась — ну давайте посадим его, чтобы она здесь одна осталась. Это происходит на практике.

Yutube канал #НАВАЛЬНЫЙ LIVE, НАВАЛЬНЫЙ В 2018, 25.05.2017, 20:18

Ведущий Алексей Навальный