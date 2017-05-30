Москва стала жертвой стихийного бедствия

Двадцать девятого мая, в понедельник днем, в Москве и Московской области наблюдалось ухудшение погодной ситуации: ливневые дожди сопровождались грозами и сильными порывами ветра. После полудня, все это переросло в сильнейший ураган, жертвами которого стали около ста семидесяти человек, четырнадцать из которых погибли. После себя ураган оставил сотни поваленных деревьев, разрывы электросетей, разбитые транспортные средства, что повлекло за собой сбои в работе транспортной структуры города и области.

По сообщениям служб Департамента Здравоохранения города Москва, результатом урагана стала гибель одиннадцати человек. Сегодня утром руководитель Департамента Здравоохранения отметил, что столичные больницы было доставлено более ста пятидесяти человек с различной степенью тяжести, из них более ста продолжают находится в больницах Москвы.

Здоровье подавляющего числа граждан, поступивших в больницы находится вне опасности. Но несколько граждан находятся в тяжелом состоянии.

Жители Подмосковья и области также стали жертвами стихийного бедствия.

последствия урагана

По словам заместителя начальника главка Министерства по Чрезвычайным Ситуациям города Москва, во время урагана в министерстве приняли около пяти тысяч звонков с сообщениями о происшествиях.

Кроме всего прочего, последствием стихийного бедствия стали десятки поврежденных транспортных средств, линии электропередач и железнодорожные пути, детские площадки, сотни метров ограждений. Движение по многим дорожным сетям и развязкам было осложнено.

Вчера тысячи жителей остались без электроснабжение, но в настоящий момент оно возобновлено.

В аэропортах столицы были отменены и задержаны более сорока рейсов.

Так же были закрыты некоторые станции столичного метрополитена. Уже к было восстановлено движение вагонов метро по графику.

ликвидация последствий

Уже вчера вечером столичные и подмосковные городские службы начали проводить ликвидацию последствий урагана. А именно: вывоз упавших деревьев и крупногабаритного мусора, восстановление сетей электропередач, ограждений. Город был обеспечен своевременной расстановкой специальных бригад.

Стоит отметить, что, в целом, ликвидация последствий стихийного бедствия прошла оперативно. За вечер и ночь понедельника были устранены почти все последствия разрушений. Так же Администрация города гарантировала выплатить гражданам, ставшим жертвами урагана, денежное пособие.

К сожалению, мы не можем точно предугадать и заранее готовиться к подобным “капризам природы”. Но другим областям центральной России стоит заранее приготовиться к стихии, с целью избегания жертв.