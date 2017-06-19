Украинские власти стремятся к демократии семимильными шагами. В воскресенье прошел немногочисленный, всего 2, 5 тысячи человек, парад секс – меньшинств.

Как предполагали украинские силовые структуры, была возможность массовых столкновений и провокаций со стороны националистов и крайне негативно – настроенных украинцев. Но опасения оказались напрасными, особых нарушений не наблюдалось. В связи с тем, что все это мероприятие происходило в столице Украины Киеве, были предприняты, масштабные меры безопасности. Особое внимание уделялось, предотвращению нападок на меньшинства, во избежание кровопролития и нанесения физических травм. Также, шествие сопровождали автомобили скорой медицинской помощи.

Задержанные все же были. Как пишут украинские СМИ, в толпу, окруженную Национальной гвардией, пытались прорваться слишком активные националисты. Задержали 6 человек и направили в полицейский участок, чтобы квалифицировать и возможно предъявить обвинения, за совершенные не правомерные действия.

Были зафиксированы и небольшие стычки, между радикально настроенными украинцами и правоохранительными органами. Основной лозунг, который постоянно слышался со стороны радикалов «Мы против марша пид – в».

Подобные марши людей с неординарной ориентацией проводились на Украине и раньше. И всегда были протестующие против этого парада. В 2015 году, было жестоко избито 11 стражей правопорядка и несколько человек из толпы секс меньшинств. В 2016 году, избили одного участника. Как говорят многие украинцы, признаки демократии подобного рода, на Украине не приживутся.

Этот порыв украинцев против ЛГБТ – сообщества, близок и нам россиянам. Зачем насильно внедрять в умы, чуждые нам славянам, нравственные принципы. Если европейцы и американцы желают, чтобы у них на улицах спаривались человеческие индивиды одного пола, так пускай у себя их и оставляют.

Особенно доступно, выражают это мнение, представители Чеченской республики. Там все коротко и ясно. И парады подобного рода, там не проводятся, опасно для жизни.