Курорты Туниса рекордными темпами восстанавливает туристический поток

По Сафонов Сергей -
22:25
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Курорты Туниса рекордными темпами восстанавливает туристический поток
Курорты Туниса рекордными темпами восстанавливает туристический поток

Беспрецедентные меры безопасности принимаются на курортах Туниса, который рекордными темпами восстанавливает туристический поток после трагических событий 2015 года, – об этом “Эху” рассказал Азизи Абдуразак, руководитель российского направления офиса по туризму Туниса. Отдых в Тунисе не ограничивается традиционными пляжами, морем и посещением вошедших в мировое наследие памятников истории и архитектуры – Тунис сейчас развивает экологический туризм, приглашает в национальные парки, один из которых в районе города Безерта насчитывает 2 тысяч видов птиц. Помимо традиционных для наших сограждан Сосах, Мамеда и Манастира идет развитие туриндустрии на острове Джерба. Он известен не только ежегодным паломничеством иудеев, одной из самых древних синагог, которая насчитывает больше 2 тысяч лет, но уже стал Меккой для любителей кайтсерфинга. В материковой части делают ставку на город Табарко, известный европейцам своим ежегодным джазовым летним фестивалем и сезонной зимней охотой на кабанов, теперь она открыта для россиян, которых пока очень немного в этом районе Туниса, сообщил представитель туристического офиса страны.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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