Курорты Туниса рекордными темпами восстанавливает туристический поток

Беспрецедентные меры безопасности принимаются на курортах Туниса, который рекордными темпами восстанавливает туристический поток после трагических событий 2015 года, – об этом “Эху” рассказал Азизи Абдуразак, руководитель российского направления офиса по туризму Туниса. Отдых в Тунисе не ограничивается традиционными пляжами, морем и посещением вошедших в мировое наследие памятников истории и архитектуры – Тунис сейчас развивает экологический туризм, приглашает в национальные парки, один из которых в районе города Безерта насчитывает 2 тысяч видов птиц. Помимо традиционных для наших сограждан Сосах, Мамеда и Манастира идет развитие туриндустрии на острове Джерба. Он известен не только ежегодным паломничеством иудеев, одной из самых древних синагог, которая насчитывает больше 2 тысяч лет, но уже стал Меккой для любителей кайтсерфинга. В материковой части делают ставку на город Табарко, известный европейцам своим ежегодным джазовым летним фестивалем и сезонной зимней охотой на кабанов, теперь она открыта для россиян, которых пока очень немного в этом районе Туниса, сообщил представитель туристического офиса страны.