Кровавое нападение на Коптских Христиан в Египте

Согласно нашему источнику, стало известно, что утром двадцать шестого мая 2017 года неизвестные совершили террористический акт, организовав нападение на колонну представителей Коптской Христианской церкви. Нападавшие преследовали на трех автомобилях колонну, следовавшую по заранее установленному маршруту в монастырь «Бени- Суэйфа» в провинции “Эль Адавва” на юге Арабской Республики Египет. Поравнявшись с автобусом, неизвестные открыли огонь из автоматических винтовок.

Стоит подчеркнуть, что на пути следования колонны находились автомобили с гражданскими лицами, которые так же могли стать жертвой экстремистского акта насилия.

Важно отметить, что представители Коптской церкви сообщили, что в автобусе ехало около сорока детей различных возрастов, многие из которых стали жертвой кровожадного террористического нападения .

Позднее Губернатор сообщил, что в больницах Эль-Миньи находятся 28 тел погибших.

Предполагается, что катализатором нападения стали планы строительства Коптсой церкви в Асуане. Ранее радикальные мусульмане устраивали демонстрации и беспорядки, открыто демонстрируя агрессию и требуя отмены строительства церкви.

Главы крупных различных государств, в том числе и стран Евросоюза остро восприняли действия экстремистов и потребовали гарантию свободы вероисповедания.

Несмотря на это некоторые страны продолжают поставку оружия для армии Египта.

Из этого вытекает такая глобальная проблема, как религиозные конфликты. К сожалению, мы можем наблюдать, как столкновения на религиозной почве не только не утихают, но и набирают оборот. Мы уже знаем, что обычные конфликты могут перерастать в настоящие религиозные войны и государственные перевороты, как это уже было в недалеком прошлом в Сирии и Ливии. Жертвами этих войн становятся тысячи, даже миллионы мирных людей. Убийство Коптских Христиан в Египте лишь подтверждает то, что люди могут зайти очень далеко. Так сколько же еще будет жертв кровавого насилия, прежде чем все это прекратиться? Ответа на этот вопрос, к сожалению, пока нет.

Данный насильственный акт еще неоднократно станет главной темой обсуждений на официальных и неофициальных встречах различного уровня. На данный момент проблема столкновений на религиозной почве очень остра и требует незамедлительных мер.