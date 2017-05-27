Гонение на ЛГБТ-сообщество в Чечне

По Сафонов Сергей -
12:12
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Гонение на ЛГБТ-сообщество в Чечне
Гонение на ЛГБТ-сообщество в Чечне

Ещё в апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала статью, в которой рассказывается о гонениях на гомосексуалистов в Чечне. Данная публикация вызвала широкий общественный резонанс: с одной стороны сообщается о 100 пострадавших геев в Республике, которые подвергались не только оскорблениям, но и заключением и пыткам в секретных тюрьмах, а с другой всё правительство ЧР объявляет всё провокацией и клеветой. Однако так ли это?

Стоит напомнить, что права ЛГБТ-сообщество получило относительно не так давно. Раньше гомосексуализм считался болезнью и её старательно «лечили» или скрывали. Времена изменились, в большинстве стран мира прекращены какие-либо гонения на людей с нетрадиционной ориентацией, но все же проблема еще не решена. Мусульмане являются ярыми противниками гомосексуализма и постоянно борются с этом «злом» по всему миру, поэтому не удивительно, что пытки над геями в самой конфликтном регионе РФ наконец просочились в СМИ.

«Новая газета» обвинила глав Чечни в умалчивании о таких преступлениях, на что глава Республики Рамзан Кадыров ответил, что среди настоящих чеченцев нет геев, а те, кто себя так называют – всего лишь хотят попасть на Запад. И действительно, после статьи, 17 мая, Литвой было предоставлено убежище двум выходцам ЧР. Также ситуацией заинтересовались Human Rights Watch, представитель США в ООН Ники Хейли, глава Европарламента Антонио Таяни, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие политические и общественные деятели. В России же происшествие взяла под контроль уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и сообщила об этом Владимиру Путину, который пообещал лично обсудить данную ситуацию с генпрокурором и главой МВД.

Расследование также усложняет то, что жертвы насилия не хотят называть своих имен, так как опасаются за свою жизнь и жизни своих родственников. И их можно понять, ведь даже на самом высоком уровне это считают «позором, который можно смыть только кровью». Но в законе есть рычаги государственной защиты, которая нацелена на полную конфиденциальность, дает возможность не только зашифровать имя, но и выдать новые документы.

Говорить, же что это событие было всего лишь провокацией неверно, так как мусульмане славятся своими строгими законами и нетерпимостью к людям, которые их не соблюдают, однако также возможно, что данной обстановкой воспользовались люди далекие от этой проблемы. В любом случае стоит ждать результатов расследования и возможных изменений в защите пострадавших.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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