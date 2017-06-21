«Алые паруса» в Питере, парализовали движение в центре

Это поистине крупномасштабное мероприятие проводится ежегодно в Санкт – Петербурге. И собирает тысячи человек, чтобы посмотреть это небывалое по своей красоте зрелище.

В этом году возникла проблема с подготовкой, так как практически было парализовано движение в центре Питера. Как сообщают эксперты, специализирующиеся на подобной проблематике, осложнило ситуацию и проведение кубка Конфедерации в России. Так как пропускная способность людского и транспортного потока, увеличилась в разы. И чем ближе выпускной вечер и проведение этого крупномасштабного мероприятия, тем обстановка усложняется многократно.

Как стало известно из источников Санкт – Петербургской администрации, особая ситуация по сложности, возникла на Троицком мосту. Общая скорость движения на многих участках трассы, не превышает минимальных 2 километров в час. Навигаторы, просто покраснели от возмущения и неспособности проложить маршрут без пробок.

Всем известно, что этот праздник веселья выпускников, начнется в 10 часов вечера 23 июня. Чтобы избежать осложнений с передвижением, петербургский метрополитен будет работать круглые сутки. Ведь в этот торжественный день, толпы бушующих выпускников, выйдут на улицы Санкт – Петербурга, чтобы отметить с помпой окончание школьных будней.

Это их праздник, который подарит и оставит в памяти всевозможные красочные впечатления. Тут соберутся выпускники со всей нашей великой страны. Праздник будут сопровождать огромное количество волонтеров. Которые помогут в трудный момент определиться с местоположением, или решить возникнувшие вопросы.

Интерактивное пространство кипит, в преддверии этого праздника. Многие с юмором подошли и к осложнениям с передвижением по городу. А многие и с категорическим возмущением. Но в итоге каждый останется при своем положительном или отрицательном мнении.

Главное, чтобы осложнения с передвижением по городу, не вылилось в крупномасштабную чрезвычайную ситуацию. Которую придется исправлять, не одной службе по ЧС. Хотелось бы, чтобы праздник оставил только положительные впечатления.